洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“铁骑大队”爱心送考 助力学子逐梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 16:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　9日上午，洛阳偃师一高中2025届考生家长贾军伟、姚纯利将一面印有“神鹰救援就在身边，铁骑送考无私奉献”的锦旗送到偃师神鹰救援大队，以此表达对救援队员爱心送考行动的诚挚谢意。

　　作为莘莘学子人生重要转折点，高考凝聚着无数家庭的梦想与希望。在高考开考前两日，偃师一高中十余名考生因晕车无法乘坐学校大巴赴考，偃师神鹰救援大队积极联动慈善救助SOS服务中心，组建“铁骑大队”开展爱心送考专项行动，护送考生准时抵达考场，为考生顺利应考筑牢保障线。

　　“高考护航是我们的责任，能为学子逐梦路添一份保障是神鹰救援的荣幸。”偃师神鹰救援队相关负责人表示，未来，偃师神鹰救援队将继续坚守公益初心，以实际行动诠释责任担当，不负社会各界的信任与期待，持续为需要帮助的群体提供温暖有力的支持。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马纪伟 文/图 ）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    干眼症人群能不能做近视手术？
    干眼症人群能不能做近视手术？
    干眼症人群能不能做近视手术？
        干眼症人群能不能做近视手术，需要根据干眼程度判断。
  • ·儿童视力筛查关键节点有哪些？
  • ·头痛就吃止痛药？警惕视力小偷作祟！
  • ·枸杞菊花茶真能护眼吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 39℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设...
  • 注意防暑降温！洛阳今日最高气温39℃
  • 招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱...
  • 洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严...
  • 洛阳举行国有企业和民营企业合作...
  • 陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水
  • 以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳...
  • “天下黄河洛阳美”主题摄影展开展
  • 99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605