洛阳“铁骑大队”爱心送考 助力学子逐梦

9日上午，洛阳偃师一高中2025届考生家长贾军伟、姚纯利将一面印有“神鹰救援就在身边，铁骑送考无私奉献”的锦旗送到偃师神鹰救援大队，以此表达对救援队员爱心送考行动的诚挚谢意。

9日上午，洛阳偃师一高中2025届考生家长贾军伟、姚纯利将一面印有“神鹰救援就在身边，铁骑送考无私奉献”的锦旗送到偃师神鹰救援大队，以此表达对救援队员爱心送考行动的诚挚谢意。

作为莘莘学子人生重要转折点，高考凝聚着无数家庭的梦想与希望。在高考开考前两日，偃师一高中十余名考生因晕车无法乘坐学校大巴赴考，偃师神鹰救援大队积极联动慈善救助SOS服务中心，组建“铁骑大队”开展爱心送考专项行动，护送考生准时抵达考场，为考生顺利应考筑牢保障线。

“高考护航是我们的责任，能为学子逐梦路添一份保障是神鹰救援的荣幸。”偃师神鹰救援队相关负责人表示，未来，偃师神鹰救援队将继续坚守公益初心，以实际行动诠释责任担当，不负社会各界的信任与期待，持续为需要帮助的群体提供温暖有力的支持。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马纪伟 文/图 ）