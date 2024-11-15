高考考点外 洛阳民警为家长送上高考“防诈锦囊”

高考期间，在洛阳市实验中学东校区考点外，民警将反诈课堂搬到家长等候区，为他们送上量身定制的“防诈锦囊”。

高考期间，在洛阳市实验中学东校区考点外，民警将反诈课堂搬到家长等候区，为他们送上量身定制的“防诈锦囊”。

高考期间，洛阳市公安局西工分局在考点门口设置高考服务站，加强巡逻防控、守护考点安全、维护良好秩序，并开设户政服务“绿色通道”，全力服务考生。

记者看到，该分局高考服务站精心制作了反诈宣传海报，以图文并茂的形式展示常见的高考诈骗手段，如“提前查分”“填报志愿”“花钱补录”等骗局，揭示诈骗分子的惯用伎俩，吸引了众多家长的目光。

考试开考后，西工分局民警走进家长等候区，结合往年全国各地的涉高考诈骗警情，开展精准“点对点”宣传防范提示，结合实际案例，耐心地为家长讲解诈骗分子的作案手法和特点，有效提高了考生及家长对电信网络诈骗的识别能力和防范意识。

民警提醒广大家长和考生，考试后要保护好考生身份证号、准考证号等信息，切勿透露给他人，查询高考相关信息一定要通过官方途径。同时，不要轻信陌生人的电话和信息，遇到可疑情况及时与警方或教育部门联系，切勿盲目转账汇款，以免被骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张国锋 文/图）