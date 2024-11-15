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织密通信保障网 洛阳移动“心级服务”护航学子逐梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.06.09 15:30
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　　十年磨一剑，今朝试锋芒。2025年高考季，中国移动洛阳分公司充分发挥技术优势与服务特长，构建“科技保障+人文关怀”护航体系，通过智能化网络巡检、全天候监控优化、全时段应急保障等系列举措，为全市5.9万名考生营造安心舒心的考试环境。

　　依托洛阳移动网络大数据监控平台，洛阳分公司对覆盖全市44个考点的356个基站建立“一考点一策”保障方案。组建32人的专项保障团队，提前完成核心机房、骨干光缆等386处重点设备巡检，确保基站良好运行。创新搭建网络运行态势感知系统，对考场周边500米范围实行电磁环境立体监测，自动生成预警工单推动问题实时处置，优化信号覆盖小区28个，关键指标保持零断站、零故障运行记录。

　　在考务保障领域突破常规服务边界，洛阳移动推出多项“心级服务”：依托5G专网为在考场入口设立“移路护考”服务站，搭建帐篷，提供矿泉水等便民服务；调派工作人员驻守郊区考点，有效解决弱覆盖区域信号问题；联合有关部门为送考家长开辟临时休息区，累计发放饮用水2万余瓶。

　　“护航高考既要技术硬实力，更需服务软关怀。”洛阳分公司负责人表示，通过创建“技术防控+人工巡检+智能监控”三位一体保障模式，已实现对考点网络性能100%数字化管控。58名志愿者组成的护考先锋队将在考试期间驻守各个服务点位，用移动力量托举莘莘学子的青春梦想。(张鹏 吴娇丽)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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