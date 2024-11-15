从轴承“高精尖”看产学研一体化

“嗡——哒！嗡——”近日，河科大机电工程学院实验室内，就读研二的左旭正对磁悬浮轴承试验机启动、断电、再重启，开展寿命试验。清脆撞击声后，屏幕上的质心轨迹宣告轴承完好无损，运行正常！

核心提示

5位院士悉数到场，行业20强企业紧紧握手！

前不久，河南科技大学申建的中国高端轴承协同创新平台揭开红盖头。通过联合河科大、洛轴集团、轴研所、瓦轴、哈轴等产学研环节，平台聚力中国高端轴承基础研究、技术攻关、成果转化和人才培养等，建设具有全球影响力的创新高地，为中国轴承产学研一体化写下新的注脚。

5月19日，习近平总书记在洛轴集团考察时指出：“这里发展轴承产业的生态好，就是产学研一体化。”

环视老工业基地洛阳，以高校、企业、科研院所间深度协作、资源共享、优势互补为主要特征的产学研一体化浪潮奔涌不息。看一域，河南科技大学推动建立“一厂一所一校一院”协同创新机制，研究成果助力“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路；看全局，依托“科技副总”等创新机制、龙门实验室等创新平台，我市唤醒“沉睡”在抽屉中的科研“富矿”，并将之转化为生产力的“真金白银”。

搭平台、破壁垒，抓改革、通路径，洛阳产学研一体化气象新！

科技赋能，中色科技股份有限公司“洛阳造”有色金属设备加速“出海”

“真题真做”，课堂助力产业“破题”

“嗡——哒！嗡——”

近日，河科大机电工程学院实验室内，就读研二的左旭正对磁悬浮轴承试验机启动、断电、再重启，开展寿命试验。清脆撞击声后，屏幕上的质心轨迹宣告轴承完好无损，运行正常！

小到心脏起搏器，大到太空卫星，新兴轴承种类——磁悬浮轴承在各行业应用潜力巨大，市场规模达千亿级，但寿命等核心指标一直是国产化“难啃的硬骨头”。历经超百次试验，左旭团队提出基于非晶碳膜保护轴承抗冲击关键技术，使得磁悬浮保护轴承寿命提高1.5倍，跻身国际先进水平。

“就像给轴承穿上了一层‘金刚罩’，在电流失常导致转子猛烈撞击等极端工况下，依然完好无损。”左旭说，眼下，项目团队的磁悬浮保护轴承技术已经通过轴研所成果鉴定，在山西一家储能企业实现产业化应用，并由此夺得第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖。

说起轴承专业，河科大闻名遐迩。20世纪70年代，河科大的前身——洛阳农机学院背靠洛阳轴承厂、洛阳轴研所等工厂及院所，成功组建轴承专业，以此为基础的“一厂一所一校一院”协同创新和育人机制，以及“项目制”教学模式，常常为业内津津乐道。

“学生们做的每一个项目，实验室测出的每一组数据，都冲着解决中国轴承前沿技术难题而来。”说起项目的初衷，河科大机电工程学院党委书记李聚波一语中的， “我们将企业技术难题拆解到教学和科研项目中，依托校内双创基地、校企实习基地、产学研合作基地，真题真做、一线参与。”

这些年，河科大已与舍弗勒、斯凯孚、铁姆肯等国际轴承行业的领军企业及洛轴集团、轴研所、瓦轴、哈轴等30余家国内知名企业合作建立了校内外实践基地，与103家规模以上企业共建了研发中心，签订技术转让、许可、开发、服务等合同1000多项，相关研究成果助力我国在风电、机器人、数控机床、航空航天等“高精尖”轴承领域取得突破性进展。

变产业“痛点”为研发起点，做真项目、解真问题，越来越多科研成果绽放产业一线！