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5月发生4起电动车火灾与电气线路故障等有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:44
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　　记者近日从洛阳市消防救援支队获悉，今年5月，119报警平台共接到电动车火灾报警求助4起，未发生亡人或有影响的火灾事故。

　　●5月3日晚，洛龙区龙门大道521号关林市场5号街附近，一辆停放未充电的电动车起火。

　　●5月13日上午，洛龙区洛伊快速路与龙缘路交叉口南50米路西，一辆行驶中的三轮电动车起火。

　　●5月20日上午，涧西区周山大道与九都路交叉口西100米路南，一辆行驶中的电动车起火。

　　●5月20日晚，西工区光华路23号院内，一辆停放未充电的电动车起火。

　　市消防救援支队相关负责人介绍，在这4起事故中，3起为两轮电动车起火，1起为三轮电动车起火；2起为停放未充电起火，2起为行驶中起火。

　　起火原因有电气线路故障、外来火源引发等。起火电动车涉及森地、新大洲、青桔、北方永盛等4个品牌。起火电动车电池涉及超威、星恒等2个品牌。4起事故中的电动车不存在改装情况。

　　该负责人说，电动车线路老化、磨损，极易在充电时引发火灾。在此提醒广大市民，要及时对电气线路进行检修，选择正规合格的配件。近期气温较高，切忌过度充电，充电时要远离易燃易爆物品，以免引发火灾。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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