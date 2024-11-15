河南发布首批跨境电商产业带“源头工厂”名录 洛阳26家企业榜上有名

记者从市商务局获悉，第一批河南省跨境电商产业带“源头工厂”名录日前发布，我市天久科技、花都家具、路通重工等26家企业上榜，涉及家具家居、机械制造、工程建材、电子信息、新材料、汽车摩托车配件、鞋靴、化学品等产业类别。

记者从市商务局获悉，第一批河南省跨境电商产业带“源头工厂”名录日前发布，我市天久科技、花都家具、路通重工等26家企业上榜，涉及家具家居、机械制造、工程建材、电子信息、新材料、汽车摩托车配件、鞋靴、化学品等产业类别。

此次公布的“源头工厂”名录包括17个产业类别在内的全省138家源头工厂，各产业类别中既有龙头企业，也有一些外贸“实力派”。其中，近八成企业拥有自主海外品牌，多数企业产品获得海外认证。此次梳理名录，旨在促进买卖双方供需信息对称，助力河南外贸优品拓展销售渠道，提升产业链竞争力。

“此次将加快特色产业数字化出海，进一步推动跨境电商赋能产业带，带动跨境电商高质量发展。”市跨境电子商务协会相关负责人说，该名录的发布有助于企业和消费者直接对接源头工厂，确保产品质量和降低成本。

“进入‘源头工厂’名录，不仅是对产品的认可，还能帮助企业找到更多客户，开拓新的市场空间。”河南钢美科技有限公司总经理肖瑞说，今年年初，钢美推出的宠物家具成为企业新发力点，其新品在第137届中国进出口商品交易会上一经亮相便快速被市场接纳。

市商务局相关负责人表示，我省发布首批“源头工厂”名录，不仅是对优势产业的“摸底”，也是对优化跨境电商生态圈的一次积极引导。后续我市将开展“跨境电商+产业带”对接活动，助力更多外贸企业出海，有效促进产业带发展。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉)