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洛阳市第四届客家祖根地纪念大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:48
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　　昨日，洛阳市第四届客家祖根地纪念大会暨2025年文化和自然遗产日系列活动启动仪式在汉魏洛阳故城遗址博物馆举行。

　　此次活动由市政协、市委宣传部、市委统战部指导，市归国华侨联合会、市政协港澳台侨和外事委员会、偃师区政协等主办，旨在持续做好第33届世客会后续客家寻根拜祖活动，进一步擦亮“客家祖根地”品牌，不断增强文化认同。

　　活动第一站走进汉魏洛阳故城遗址博物馆。作为承载客家祖根文化的重要平台，该博物馆利用数字化技术为千年遗址赋能，在展览中追溯客家历史、书写文化交融，让文物焕发新活力、绽放新光彩。大家边走边看边听，从都城制度、民族融合、世界影响等多个角度了解当时客家南迁的历史文化面貌，感叹每一段历史都是一次震撼。

　　随后，与会代表走进偃师区世界客家祖根地纪念公园，敬献花篮、朗诵拜文，表达了对客家先民南迁的追思之情，回顾了客家人南迁的历史。客家先民在历史上先后多次大规模迁徙，影响最深远的首次南迁的出发地便是西晋末期的洛阳。

　　位于偃师区缑氏镇的中华丘(邱)氏文化园，已成为寻根问祖、文化交流、建设家乡的平台。气势宏大、典雅稳重的明清建筑风格，匾额、书法、绘画等多样化的文化展现形式……走进这里，大家近距离地触摸历史，经历了一次文化的寻根体验。

　　自2022年至今，洛阳市客家祖根地纪念大会已历四届。主办方表示，将进一步保护好、传承好、传播好客家文化遗产，大力弘扬传承河洛文化、客家文化，擦亮洛阳“客家祖根地”品牌，推动文旅文创融合发展，让文物更好地融入生活、服务人民，在文化认同中铸牢中华民族共同体意识。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 高艳芳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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