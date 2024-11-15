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深学细悟明方向 真抓实干谋振兴——访市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长罗宏伟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:41
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在位于新安县仓头镇郭庄村的牡丹种植基地，花农忙着采摘牡丹花 （资料图片）

　　“习近平总书记强调要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。总书记的重要讲话为洛阳推动乡村全面振兴、加快农业农村现代化提供了根本遵循，指明了前进方向。”近日，市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长罗宏伟在接受洛报融媒记者专访时表示。全市农业农村系统将把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，聚焦“两高四着力”，以集中连片推进乡村振兴为抓手，奋力谱写洛阳农业农村现代化新篇章。

　　集中连片推进乡村全面振兴。锚定到2035年基本实现农业农村现代化目标，科学规划集中连片示范区及其内部组团，完善工作推进机制，集中力量，久久为功，全面提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平。今年，全市重点建设10个集中连片示范区、25个发展组团，因地制宜推动兴业、强县、富民一体发展，以城乡融合发展带动乡村全面振兴。

　　大力发展县域富民产业。坚决扛稳粮食安全政治责任，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，加快高标准农田建设，同时在土地产出效益上下功夫，着力打造高效益农田。大力发展富民产业，做好“土特产”文章，聚焦绿色杂粮、中药材、优质林果、食用菌、肉牛奶牛等5条特色产业链，调整种养结构，提升加工能力，培育壮大一批链主式农业产业化龙头企业，引领主导产业连片提规模、增效益，持续擦亮特色农产品品牌，有效促进农民增收、壮大集体经济。

　　建设宜居宜业和美乡村。加快农村基础设施提档升级，一体推进供排水一体化、农村公路等基础设施建设，分批分类推进农村人居环境整治，实现城乡供排水收支平衡和常态长效运行，进一步织密便捷高效的农村公路网，着力建设宜居宜业和美乡村。提高城乡公共服务均等化水平，优化县域教育资源布局，健全农村医疗卫生服务体系，完善农村“集中+居家”四类养老服务体系，让农民就地过上现代文明生活。强化党建引领基层高效能治理，着力推进“五基四化”，加强基层党组织建设，持续巩固“三清两建”成果，充分发挥“三自”组织和乡里中心作用，全域提升乡村治理水平。

　　拓展增收渠道推动共同富裕。毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，以提升帮扶质效、完善帮扶机制、加强帮扶项目管理为抓手，构筑更加牢固的防止返贫致贫防线，长久守牢不发生规模性返贫致贫底线。以产业发展促增收，引导农民发展适合家庭经营的产业项目，因地制宜发展庭院经济、民宿经济等乡村产业。以技能培训促增收，持续开展农村劳动力技能培训，2025年完成各类培训14.7万人次，打造市级人力资源品牌10个。以深化农村改革促增收，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，总结孟津农村宅基地制度改革工作经验，用好全国农村宅基地改革试点机遇，探索盘活利用农村闲置资源新模式，增加农户财产性收益，让农民更多享受改革红利，促进城乡共同富裕。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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