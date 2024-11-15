洛阳法院将开通家庭暴力案件绿色通道

搭建多元纠纷化解平台，开通家庭暴力案件绿色通道……记者日前从市中级人民法院婚姻家事审判工作新闻发布会上获悉，我市法院将持续深化家事审判，强化妇女儿童权益司法保护。

搭建多元纠纷化解平台，开通家庭暴力案件绿色通道……记者日前从市中级人民法院婚姻家事审判工作新闻发布会上获悉，我市法院将持续深化家事审判，强化妇女儿童权益司法保护。

据介绍，全市两级法院将开展少年家事综合审判探索，用好家事调解工作室和针对未成年人犯罪预防及心理矫正的心理帮扶中心，推动少年家事审判司法功能与社会功能有机结合。同时，加强部门协作配合，构建多元纠纷化解机制，搭建多元纠纷化解平台，坚持“调解优先”原则，实现纠纷的快速化解和高效处理，减少诉讼对妇女的二次伤害。

我市法院还将完善反家暴联动工作，畅通人身安全保护令受理渠道，开通家庭暴力案件绿色通道，及时受理当事人提出的人身安全保护令申请，第一时间对当事人提供的证据进行审查，对于符合法定条件的，及时出具人身安全保护令，充分运用审判职能，发挥惩戒、教育功能，形成人身安全保护令执行合力，为家暴受害者提供更全面、高效的保护。

此外，全市两级法院还将聚焦婚姻家事案件特点，围绕高价彩礼整治、反家庭暴力、夫妻共同财产相关规定，有针对性地开展法律知识普及，提升群众法治意识，提升妇女法律意识和自我保护意识。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马琳)