洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳法院将开通家庭暴力案件绿色通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　搭建多元纠纷化解平台，开通家庭暴力案件绿色通道……记者日前从市中级人民法院婚姻家事审判工作新闻发布会上获悉，我市法院将持续深化家事审判，强化妇女儿童权益司法保护。

　　据介绍，全市两级法院将开展少年家事综合审判探索，用好家事调解工作室和针对未成年人犯罪预防及心理矫正的心理帮扶中心，推动少年家事审判司法功能与社会功能有机结合。同时，加强部门协作配合，构建多元纠纷化解机制，搭建多元纠纷化解平台，坚持“调解优先”原则，实现纠纷的快速化解和高效处理，减少诉讼对妇女的二次伤害。

　　我市法院还将完善反家暴联动工作，畅通人身安全保护令受理渠道，开通家庭暴力案件绿色通道，及时受理当事人提出的人身安全保护令申请，第一时间对当事人提供的证据进行审查，对于符合法定条件的，及时出具人身安全保护令，充分运用审判职能，发挥惩戒、教育功能，形成人身安全保护令执行合力，为家暴受害者提供更全面、高效的保护。

　　此外，全市两级法院还将聚焦婚姻家事案件特点，围绕高价彩礼整治、反家庭暴力、夫妻共同财产相关规定，有针对性地开展法律知识普及，提升群众法治意识，提升妇女法律意识和自我保护意识。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马琳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 39℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设...
  • 注意防暑降温！洛阳今日最高气温39℃
  • 招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱...
  • 洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严...
  • 洛阳举行国有企业和民营企业合作...
  • 陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水
  • 以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳...
  • “天下黄河洛阳美”主题摄影展开展
  • 99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605