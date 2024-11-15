洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

走好文旅富民兴区之路 推动文旅产业高质量发展——访老城区委书记赵书政
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

位于老城区的天心·隋唐汇滨水商业街项目 （资料图片）

　　“习近平总书记莅临河南考察，为新时代新征程中原大地发展把脉定向、指路领航，激励我们聚焦‘两高四着力’重要要求，推动总书记重要讲话精神在老城大地落地生根、开花结果。”昨日，老城区委书记赵书政在接受洛报融媒记者专访时说。

　　近年来，老城区认真贯彻习近平文化思想，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，全面发展“人民文旅”，坚定不移走文旅富民兴区之路，推动“汉服+洛邑古城”火爆出圈，成为古都洛阳的又一顶流IP。2024年，全区接待游客达到4000万人次，旅游综合收入达到300亿元。以文旅产业为重点的第三产业已成为经济发展的重要支柱，第三产业增加值占GDP的比重达到74.5%。洛邑古城连续三年被评为全国十大热门旅游景区，老城区被评为“2025年全国市辖区旅游综合实力百强区”。实践充分证明，“人民文旅”发展理念，完全符合习近平总书记对文旅融合发展、增进人民福祉的工作要求。

　　下一步，老城区将把学习宣传贯彻总书记重要讲话精神作为重大政治任务，聚焦“两高四着力”，以“三抓三促”为抓手，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出老城贡献。

　　抓项目，促场景提升。围绕“1+3”高品质古都文化体验区核心区建设，以洛邑古城创建国家5A级旅游景区为引领，全力推动府文庙片区环境整治、大唐华市片区改造提升等29个总投资60亿元的文旅项目，加快打造一批文旅融合新地标。依托洛邑古城、天心·校场里等园区，搭建汉服婚礼、互动演艺、潮玩体验等场景50个以上，吸引更多游客前来打卡游玩，力争全年接待游客达到4100万人次。

　　抓业态，促消费扩容。顺应年轻化消费新趋势，持续抓好业态招商，大力发展实景演艺、特色美食等业态，更好地把旅游“流量”转化为消费“增量”，力争全年签约客商100家以上，盘活闲置资产10万平方米，旅游综合收入达到310亿元。围绕暑期、“十一”、春节等重要时间节点，加强与国内外优秀团队合作联动，年底前培育引进品牌演艺项目2个以上，全年开展演艺活动不少于1000场，不断提升洛邑古城的吸引力和竞争力。以“弘扬美食文化、促进美食消费”为核心，推动本土“老字号”品牌传承创新发展，认定一批特色示范餐饮店，年底前引进网红餐饮店10家，打造全国知名的美食集聚地。

　　抓民生，促群众增收。围绕发展城市旅游，通过技能培训、政策扶持等方式，引导群众投身汉服、民宿、文创等文旅相关行业，年底前开设文旅行业技能培训10次以上，培训群众不低于1500人次，新增就业岗位5000个以上，全区实现文旅就业3万人以上，从业者月均增收3000元以上，城乡居民收入增速高于GDP增速。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 39℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设...
  • 注意防暑降温！洛阳今日最高气温39℃
  • 招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱...
  • 洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严...
  • 洛阳举行国有企业和民营企业合作...
  • 陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水
  • 以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳...
  • “天下黄河洛阳美”主题摄影展开展
  • 99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605