走好文旅富民兴区之路 推动文旅产业高质量发展——访老城区委书记赵书政

“习近平总书记莅临河南考察，为新时代新征程中原大地发展把脉定向、指路领航，激励我们聚焦‘两高四着力’重要要求，推动总书记重要讲话精神在老城大地落地生根、开花结果。”昨日，老城区委书记赵书政在接受洛报融媒记者专访时说。

位于老城区的天心·隋唐汇滨水商业街项目 （资料图片）

“习近平总书记莅临河南考察，为新时代新征程中原大地发展把脉定向、指路领航，激励我们聚焦‘两高四着力’重要要求，推动总书记重要讲话精神在老城大地落地生根、开花结果。”昨日，老城区委书记赵书政在接受洛报融媒记者专访时说。

近年来，老城区认真贯彻习近平文化思想，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，全面发展“人民文旅”，坚定不移走文旅富民兴区之路，推动“汉服+洛邑古城”火爆出圈，成为古都洛阳的又一顶流IP。2024年，全区接待游客达到4000万人次，旅游综合收入达到300亿元。以文旅产业为重点的第三产业已成为经济发展的重要支柱，第三产业增加值占GDP的比重达到74.5%。洛邑古城连续三年被评为全国十大热门旅游景区，老城区被评为“2025年全国市辖区旅游综合实力百强区”。实践充分证明，“人民文旅”发展理念，完全符合习近平总书记对文旅融合发展、增进人民福祉的工作要求。

下一步，老城区将把学习宣传贯彻总书记重要讲话精神作为重大政治任务，聚焦“两高四着力”，以“三抓三促”为抓手，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出老城贡献。

抓项目，促场景提升。围绕“1+3”高品质古都文化体验区核心区建设，以洛邑古城创建国家5A级旅游景区为引领，全力推动府文庙片区环境整治、大唐华市片区改造提升等29个总投资60亿元的文旅项目，加快打造一批文旅融合新地标。依托洛邑古城、天心·校场里等园区，搭建汉服婚礼、互动演艺、潮玩体验等场景50个以上，吸引更多游客前来打卡游玩，力争全年接待游客达到4100万人次。

抓业态，促消费扩容。顺应年轻化消费新趋势，持续抓好业态招商，大力发展实景演艺、特色美食等业态，更好地把旅游“流量”转化为消费“增量”，力争全年签约客商100家以上，盘活闲置资产10万平方米，旅游综合收入达到310亿元。围绕暑期、“十一”、春节等重要时间节点，加强与国内外优秀团队合作联动，年底前培育引进品牌演艺项目2个以上，全年开展演艺活动不少于1000场，不断提升洛邑古城的吸引力和竞争力。以“弘扬美食文化、促进美食消费”为核心，推动本土“老字号”品牌传承创新发展，认定一批特色示范餐饮店，年底前引进网红餐饮店10家，打造全国知名的美食集聚地。

抓民生，促群众增收。围绕发展城市旅游，通过技能培训、政策扶持等方式，引导群众投身汉服、民宿、文创等文旅相关行业，年底前开设文旅行业技能培训10次以上，培训群众不低于1500人次，新增就业岗位5000个以上，全区实现文旅就业3万人以上，从业者月均增收3000元以上，城乡居民收入增速高于GDP增速。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫)