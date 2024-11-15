探“链”洛阳：解开千亿级新能源产业集群崛起密码

习近平总书记日前在河南考察时强调：“要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力。”

位于伊滨区的宁德时代洛阳基地二期项目加快推进 （资料图片）

习近平总书记日前在河南考察时强调：“要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力。”

在伊滨区，宁德时代洛阳基地正如火如荼建设，在全线投产的项目一期智能车间内，机械臂划出弧光，无人运输车穿梭如织，一块块麒麟电池“超速度”走下生产线。

6日，2025宁德时代洛阳基地供应链对接洽谈大会在伊滨区举行，100余家产业链企业齐聚一堂，共谋产业链投资布局与深度协同。一个项目带来的重塑性变革，勾勒出洛阳新能源产业蓬勃发展的火热图景，托起打造千亿级新能源产业集群和重塑中原产业版图的发展雄心。

链主领航 从“洛阳速度”到“产业高度”

1秒产出1个电芯，2.5分钟生产1个电池包！全线投产的宁德时代洛阳基地项目一期，引得网友纷纷感叹：“宁德时代洛阳基地成长史，堪称一部链式裂变传奇。”“老工业基地站上了世界新能源产业最前沿！”

2024年7月，项目一期投产首月即实现年产能爬坡至30GWh，生产的麒麟电池以1000公里续航、4C快充技术定义行业标杆。眼下，项目二期即将交付，三、四期建设全速推进，基地全面建成后，将形成千亿级产值规模，带动形成2000亿元产业生态。

项目持续刷新洛阳制造业项目落地纪录——对接签约100天、项目落地100天、一期厂房9个月封顶。这一链主的虹吸效应正在显现：上游的洛阳钼业通过股权合作锁定锂资源，中游的康本科技将精密结构件生产基地迁至宁德时代“隔壁”，下游的一拖集团新能源农机已适配麒麟电池，形成了“从矿石到整车”的闭环生态。截至目前，伊滨区已签约落地29家上下游企业，总投资142.7亿元。