“人才是希望”——学深悟透总书记的殷殷嘱托之三

习近平总书记在洛轴集团考察时，肯定洛阳“这里发展轴承产业的生态好，就是产学研一体化”，关心人才“上岗培训是怎么做的”“收入怎么样”，勉励职工“在企业发展中奋发有为、多作贡献”……一句句流露真情的惦念、一声声饱含深意的鼓励，凝结着对人才的深挚关心与殷切期待，总书记思虑深远地说：“人才是希望。推进产学研一体化，培养大批高素质人才，中国式现代化才能够真正实现。”

人才是地方腾飞最强劲的引擎。

习近平总书记在洛轴集团考察时，肯定洛阳“这里发展轴承产业的生态好，就是产学研一体化”，关心人才“上岗培训是怎么做的”“收入怎么样”，勉励职工“在企业发展中奋发有为、多作贡献”……一句句流露真情的惦念、一声声饱含深意的鼓励，凝结着对人才的深挚关心与殷切期待，总书记思虑深远地说：“人才是希望。推进产学研一体化，培养大批高素质人才，中国式现代化才能够真正实现。”

这句话，是价值与方向，也是重托与期许。推进中国式现代化，人才是战略性支撑。

新中国成立之初，洛阳之所以能迅速建设成全国重要的工业基地，靠的正是全国各地的专家、熟练技工等“八方英才”齐心建功；进入新时代，我国经济发展之所以能一次次顶住外部压力、克服内部困难，展现出强劲的内生动力、韧性、潜力，也正在于拥有大量高素质劳动者和企业家的人才优势。由一域一隅到大党大国，事实一再证明，办好中国的事情，关键在党，关键在人，关键在人才。

一方沃土育英才，万千英才兴一方。这些年，我市深入学习习近平总书记围绕人才工作的一系列重要论述，全面贯彻新时代人才工作的新理念新战略新举措——

聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等全局性重点工作所需，常态化落实“1+22”人才政策，深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，进一步壮大人才“蓄水池”；创新推行“政录企用”、成立市人才集团、设立“河洛英才创新创业投资基金”等，持续深化人才工作体制机制改革；搭建线上线下“一站式”人才服务平台、构建“租售补”一体化青年安居保障体系，精心营造宜居宜业的人才发展环境；打造周山、伊滨两大智慧岛，组建龙门实验室，对接争取教育部河南高等研究院落地，不断深化人才链产业链创新链资金链“四链融合”……紧密的产学研生态和全周期服务，让“近悦远来才聚河洛”的强磁场加速形成。

以人才“活水”润泽发展“良田”，方能结出重振辉煌的“硕果”。今天，面对严峻复杂的外部环境，面对重塑洛阳产业格局的艰巨使命任务，我们比以往任何时候都更渴求人才支撑。牢记总书记的关怀厚爱和殷殷嘱托，树立强烈的人才意识，把人才唤回来、把人才引进来、把人才留下来、把人才育成才，河洛大地就能成为各类人才大有可为、大有作为的热土！（洛 平）