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我市成功入选全国制造业新型技术改造城市试点和中小企业数字化转型城市试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:41
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　　双喜临门！记者从市工信局获悉，我市近日成功入选全国第二批制造业新型技术改造城市试点和第三批中小企业数字化转型城市试点，将获最高4亿元奖补资金支持。此次全国仅有我市与四川绵阳同时入选两项试点。

　　我市坚持以创新引领发展，在全省率先推进“三大改造”，积极实施数字化改造三年行动计划，全市制造业数字化转型指数达29.44，高于全国水平2.5个点，全市企业当前技术改造和数字化转型需求迫切，且具备成熟经验。

　　根据规划，聚焦制造业新型技术改造城市试点建设，我市将从“企业、链条、园区”3个维度，围绕有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业，通过技术改造“强链主”，以链主为核心“聚链条”，围绕链条“建园区”，推动全市传统产业整体转型升级，力争到2027年，关键生产工序数控化率提升至75%，数字研发设计工具普及率提升至90%，改造规上企业占比达到86%。

　　聚焦中小企业数字化转型城市试点建设，我市将围绕轴承及通用零部件、铜铝及先进合金材料、电气及光电设备、化工材料及产品4个产业，在“点”上“一企一策”抓改造，在“线”上“一链条一平台”抓转型，在“面”上“一集群一特色”抓提升，通过“筛选试点企业、遴选服务机构、梳理场景需求、分业分级改造、强化验收评测、打造典型样板、推动示范推广”等7项重点举措，推动全市超过92%规上中小企业数字化改造达到二级及以上水平，规下企业“愿改尽改”。

　　开展制造业新型技术改造和中小企业数字化转型城市试点工作是我国加快培育新质生产力、推进新型工业化的重要举措。其中，围绕技术改造，中央财政将给予不超过3亿元奖补资金，支持单个试点城市在“点”上开展数字化智能化改造示范，在“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范，在“面”上开展产业集群及科技产业园区整体数字化改造示范；围绕中小企业数字化转型，中央财政将给予不超过1亿元奖补资金，加快中小企业数字化转型、培育高水平“小快轻准”产品、促进产业链供应链优化升级，为全国制造业高质量发展提供示范和引领。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏 杨蒙蒙)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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