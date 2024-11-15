同病相怜老哥儿俩（古人眼疾有多苦）

全国爱眼日(6月6日)紧挨着高考，今天高考一结束，考生们就可以让眼睛好好休息休息啦。

编者按 全国爱眼日(6月6日)紧挨着高考，今天高考一结束，考生们就可以让眼睛好好休息休息啦。古时学子为考功名，囊萤映雪，吹火照书，老费眼睛了。历史上的名人杜甫、白居易、张籍、刘禹锡乃至安禄山，个个患眼疾。有人治好了，有人苦半生，有人因此丧了命……今起说说“古人眼疾有多苦”。

“花非花，雾非雾”，写在诗里浪漫，看东西总这样，那不急死个人？可怜我们的大诗人白居易饱受眼疾折磨数十载，“病眼昏似夜”“老眼花前暗”，啥招儿都使了，最后全靠心态撑着。相比之下，他的老伙计刘禹锡运气好点儿，做了个“白内障手术”，又能看清了。

白居易：不是春天亦见花

“散乱空中千片雪，蒙笼物上一重纱。纵逢晴景如看雾，不是春天亦见花。”白居易的眼疾算不上最重，但他眼疾诗写得最多，学习刻苦，过度用眼，乃原因之一。

他自幼学作诗，十几岁起发奋苦读，29岁进士及第，近10年“昼课赋，夜课书，间又课诗”，苦读到没时间睡觉，以至于口舌生疮，胳膊肘都磨出了老茧。眼疾的病根儿，就是打这儿埋下的。

40岁那年，母亲去世，女儿夭折，他“朝哭心所爱，暮哭心所亲”“悲来四支(肢)缓，泣尽双眸昏”，早年因“苦学力文”而受损的双眼，又被泪水摧残一番。

年纪大了，眼昏眼痛又眼花，他懊悔不已，却又无可奈何：“早年勤倦看书苦，晚岁悲伤出泪多。眼损不知都自取，病成方悟欲如何。夜昏乍似灯将灭，朝暗长疑镜未磨。千药万方治不得，唯应闭目学头陀。”

他曾积极治疗，“眼藏(脏)损伤来已久，病根牢固去应难。医师尽劝先停酒，道侣多教早罢官。案上谩铺龙树论，合(盒)中虚撚(音同捻)决明丸。人间方药应无益，争得金篦试刮看”。辞官，他做到了，苏州刺史任期未满就回了洛阳。戒酒却太难，怕是一点没有少喝。眼药点了，丸药吞了，就连“手术”都勇敢地做了，可惜效果皆不佳。年轻时亏欠身体的，看来迟早得还！

他贪睡晚起不是懒，而是为了养眼：“卧听冬冬衙鼓声，起迟睡足长心情。华簪脱后头虽白，堆案抛来眼校明。”他跟刘禹锡在洛阳结伴养老，提醒对方，眼睛得省着点儿用：“与君俱老也，自问老何如。眼涩夜先卧，头慵朝未梳。有时扶杖出，尽日闭门居。懒照新磨镜，休看小字书。”

在辞官归洛之际，他作诗道：“病应无处避，老更不宜忙。”对每个人来说，生病是必然的，老了就要专注修养身心。在洛养老数载，他更想得开了：“面黑眼昏头雪白，老应无可更增加。”既老且病都到这个份上，就不会变得更差了。

白居易字乐天，这名字起得真好，他正是凭着“居易”“乐天”“知命”“任老”的心态，获得了自我安慰与平静。“年虽老，犹少于韦长史。命虽薄，犹胜于郑长水。眼虽病，犹明于徐郎中……”关注比自己更不幸的人，就总觉得一切还好。

刘禹锡：卷尽轻云月更明

白居易写眼疾的诗，得有好几十首，而《全唐诗》收录其他诗人写眼疾的诗，不过个位数。其中有两首是刘禹锡的——

《赠眼医婆罗门僧》：“三秋伤望眼，终日哭途穷。两目今先暗，中年似老翁。看朱渐成碧，羞日不禁风。师有金篦术，如何为发蒙。”

有人分析诗意，认为刘禹锡所患眼疾乃白内障。诗中“眼医婆罗门僧”即掌握金篦拨内障术者。金篦是古代治疗眼疾的工具，形如箭头，用来刮眼膜，据说可使盲者复明。婆罗门僧来自古印度，而金篦术正是由古印度医生发明的，汉代以后随着佛教传入中国。到了唐代，这种手术运用更为广泛。白居易做的“眼科手术”就是金篦术，他的好哥们儿刘禹锡也做了。

刘禹锡经婆罗门僧用金篦术治好了白内障，故而作诗相赠。眼疾既已痊愈，今后不用“金篦刮眼”便能信步闲游，他在另一首诗中表达了这一喜悦之情。

开成二年(公元837年)冬，一个大雪天，河南尹裴潾给刘禹锡送酒一壶。当时刘禹锡眼疾已痊愈，在给裴大尹的诗中写道：“卷尽轻云月更明，金篦不用且闲行。若倾家酿招来客，何必池塘春草生。”除去眼翳后，诗人顿觉目光转亮，视力大增，正如一旦乌云散去，月色便显得分外皎洁。诗中虽未提一个“喜”字，却使人感到无比欢快。 金篦术能否治好眼疾，医生的技术很关键。苏轼曾在恩师张方平家中见过技术超绝的眼医王彦若，并在《赠眼医王生彦若》中对其医术大加赞赏：“针头如麦芒，气出如车轴。间关络脉中，性命寄毛粟。而况清净眼，内景含天烛。琉璃贮沆瀣，轻脆不任触。而子于其间，来往施锋镞。笑谈纷自若，观者颈为缩。运针如运斤，去翳如拆屋。”诗中说王彦若拿着金针拨除翳障，就像握着斧头拆掉屋子一样熟练自如。旁观者缩着脖子悬着心，他却谈笑自若，轻松无比。白居易当初若遇此圣手，说不定也有救。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）