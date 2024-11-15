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孔子逸马（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网 2025.06.09 08:14
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　　《淮南子》中讲了孔子逸马的故事，说孔子行游，半路上马跑了，还吃了农夫的庄稼。农夫很生气，把马拴起来，不让走了。

　　孔子于是派最善于外交、能说会道的学生子贡去讨马，可子贡费尽口舌讲了各种大道理，那个农夫就是不听。

　　孔子意识到自己派错了人，用别人听不进去的话去劝说，就好比准备三牲大礼给野兽享用，演奏高雅的《九韶》让飞鸟欣赏，都是白费力气，于是改派马夫去要马。

　　马夫一见农夫，开口就盛赞对方富有：“您的农田真是大无边，往东能到东海，向西能到西海，我们的马跑了，不吃您的庄稼，还能吃谁的呢？”

　　那农夫一听，嗬！这回来了个会说话的，他心花怒放，当即解开缰绳，把马还给马夫。

　　《资治通鉴》里另有一个丢马的故事，也很有趣。

　　公元759年秋末冬初，史思明率叛军进入洛阳，发现城中已空，害怕唐将李光弼抄后路，所以不敢入宫。几天后，他引兵攻河阳。

　　当时，史思明有好马一千多匹，每天派人将马带出去，在黄河南岸的沙洲上洗浴，往复不停，以向唐军炫耀：“看呀看呀，我们战马多多！”

　　在冷兵器时代，战马可以说是第一战略资源。这么多好马在眼前晃，李光弼可不能光看热闹。他下令把军中的母马都挑出来，共有五百匹，把马驹都圈在城内。等史思明的千余匹好马再次出现在水边，他就下令把母马全放出去。母马一时嘶鸣不已，史思明的战马听见这声音，纷纷游过黄河来追赶母马，结果被李光弼的士卒全部赶入城中。孔子的马丢了，找个嘴甜的，还能要回去；史思明这千余匹好马，那是说啥都要不回去了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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