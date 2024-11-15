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高考前两日洛阳秩序井然平稳顺利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.08 19:13
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　　7日、8日，洛阳市5.9万名考生执笔为剑，参加人生大考。截至8日下午18:00，洛阳市各考区考试组织安全有序，考风纪风良好，各项措施保障到位，给考生营造了安静、舒适、安全的考试环境。

　　在洛阳市高考考务指挥中心，大屏幕上滚动播放各考场的实时监控情况，来自教育、宣传、网信、公安、城管、应急、保密等十余个市招生考试委员会成员单位在此联合办公，实时监控各考场情况，处理发现问题。视频巡考员认真对不同考场开展网络视频检查。

　　值得一提的是，今年洛阳市所有考场均装备了实时智能巡查巡检系统。该系统通过高清摄像头和算法模型，可对考生交头接耳、左顾右盼、物品传递、手势交流、提前抢答、延时拖答等异常行为进行全方位捕捉，快速触发警报，并自动标注细节供监考员复核。“技防”与“人防”相结合，有效维护了高考公平公正。

　　两日来，洛阳市高考护航专项行动也在各考点暖心开展。各考点学校均在考生排队入场区域搭建遮阳棚，开放学校食堂和宿舍，为有需要的考生提供定制午餐和午休空间，全力保障学生安心、顺利应考。公安部门、城市管理部门等在每个考点外设置便民服务站，搭建遮阳棚，为考生和家长提供各类服务。爱心团体和组织也通过精心准备防暑降温物品、提供休息区域等为广大考生送上关爱和祝福。送考老师和家长成为考生的“后援团”，他们穿着富有美好寓意的喜庆服装，怀抱向日葵等鲜花，用一声声叮嘱、一次次击掌为考生传递力量与鼓励。

　　随着8日下午外语考试结束，高考前两天平稳顺利进行。9日即将开始再选科目的考试，时间分别为8:30—9:45化学，11:00—12:15地理，14:30—15:45思想政治，17:00—18:15生物学。再选科目由我省自主命题，每门满分100分，采取等级赋分办法计入文化成绩。考生查分时，查到的分数即为赋分转换后的分数。

　　由于河南省今年高考采取创新的“卷动人不动”考场编排方式，所以，即便有部分考生需要半天连考两场，也不用担心转场带来不便的问题。按照“卷动人不动”的编排方式，考生在报名所在县区参加考试，同一选科组合考生被编排到同一考场。也就是说，高考3天，考生是在同一考点同一考场同一座位上完成考试。

　　洛阳市教育考试中心提醒考生，9日只参加上午或下午第二场科目考试的考生，须在前一场考试结束20分钟后方可经智能安检门进入考点，并按规定接受“无声入场”检查。为确保顺利从容入场，建议考生预留充足时间，提前到达考点，避免因天气、交通等突发状况影响考试。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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