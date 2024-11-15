洛阳各部门多策并举 全力护航新高考

高考是国家选拔培养人才的重要途径，事关千家万户的切身利益，受到社会各界的广泛关注。今年，我市5.9万名考生奔赴考场。考场内，考生铺卷捉笔为青春和梦想“乘风破浪”，奋笔疾书；考场外，各级各部门及社会各界用温情服务为高考保驾护航，助梦扬帆。

高考是国家选拔培养人才的重要途径，事关千家万户的切身利益，受到社会各界的广泛关注。今年，我市5.9万名考生奔赴考场。考场内，考生铺卷捉笔为青春和梦想“乘风破浪”，奋笔疾书；考场外，各级各部门及社会各界用温情服务为高考保驾护航，助梦扬帆。

公安：考生临时身份证明“立等可取”

“我的身份证不见了！”7日上午8时许，洛宁县高级中学考点外，一名考生突然向执勤民警求助，急需办理临时身份证明。

接到求助后，现场执勤民警迅速启动办理临时身份证明“绿色通道”，交警“铁骑”队员飞速赶赴派出所户籍室，在最短时间内，为考生取回临时身份证。

为做好高考证件服务工作，我市警方提前制定工作方案，充分考虑可能发生考生证件丢失等意外状况，开通“绿色通道”，确保其顺利参考。

考试期间，考点属地公安机关户籍窗口提前上班、延时下班，畅通服务热线，确保考生临时身份证明“随时可办、立等可取”。有的考点门口还设置户籍窗口服务点，为考生提供临时身份证明“当场受理、当场制证、当场领取”服务。

此外，我市警方特警等警种还在各考点部署充足警力，在维护安全、畅通交通的同时，及时接受考生临考前忘带身份证、丢失身份证、忘带准考证、走错考点等突发情况的报警求助，第一时间为他们提供相应服务，确保他们顺利参考。

据悉，我市公安机关每日出动警力1900余人次，出动警车290余辆次。截至8日18时，为考生加急办理身份证件48个，提供考生通行、转运服务55次。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）