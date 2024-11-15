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洛阳一社区将居民“心愿清单”变幸福实景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 17:14
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　　天气热，气氛更热。21日，洛阳市涧西区郑州路街道西苑社区万熹翠城小区新启用的乒乓球活动室里爆发出阵阵喝彩。

　　这里正在举行的是西苑社区居民乒乓球赛，团体赛男子单打、女子单打、混合双打等项目依次开展。球台前，白色小球在深蓝色台面上划出弧线，社区选手们全神贯注，挥汗如雨。

　　70岁的顾孔增是参赛选手中年纪最大的一位，乒乓球早已成为他生活的一部分。“我一直很喜欢打球，能在社区比赛锻炼身体、结交朋友，简直太幸福了！”他笑笑擦去汗水，直言新场馆让比赛体验“提升了一个档次”。

　　“以前社区没有室内场地，我经常跟球友去别的小区抢场地，如今有了乒乓球活动室，刮风下雨照样可以活动。”居民李志广一边观看比赛，一边感慨地说。

　　此前，万熹翠城小区有不少居民是乒乓球运动爱好者，小区缺少乒乓球台，且小区内部分健身器材老化、损坏，给居民日常锻炼带来不便。网格员了解情况后，将其列入居民“心愿清单”

　　为满足居民需求，西苑社区双管齐下：一方面，积极与郑州路街道沟通协调，反映居民实际需求；另一方面，联系辖区共建单位光大银行沟通协调捐赠乒乓球台事宜。经过多方协调，小区不仅更换了一批崭新的健身器材，还增设了室内乒乓球活动室，满足居民健身需求。

　　“微心愿”撬动大民生。西苑社区相关工作人员介绍，通过开通线上“心愿墙”和线下“心愿驿站”，居民可随时提交个性化需求。社区对心愿进行分类梳理，通过“公益创投”“志愿服务积分兑换”等方式推动落地，打通关心群众、服务群众的“最后一公里”。

　　“居民开出‘心愿清单’，志愿者帮忙实现‘微心愿’。”该工作人员说，“点单-派单-送单-评单”已成为他们服务居民的新方式。居民通过社区微信群实现群众点单、中心派单、志愿者接单、满意度评单等“四单”运行路径，让服务更精准。

　　申领困难救助、提供陪伴服务、实现居民“微改造”……一件件志愿帮扶，见证了小区的蜕变，不断提升居民获得感、幸福感。如今，越来越多居民加入志愿者服务行列实现“自治”，社会专业力量的加入让志愿服务有了“专业范儿”，志愿者已成为社区治理的中坚力量。

　　谈及未来，该负责人介绍，将进一步开展需求分析，结合实际开展科普宣传、法律咨询、医疗保健、困难救助、环境整治等精准帮扶服务类别，做好分类记录，形成“心愿清单”，真正实现群众需求“清单”在哪里，“派单”就延伸到哪里，让居民在“家门口”收获满满的幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 焦敬茹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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