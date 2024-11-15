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工期45天！涧西区南华路部分路段将进行全幅封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 17:15
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　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，涧西区农业农村局计划于2025年6月10日起对南华路(武汉路-龙裕路)实施建设，南华路(武汉路-龙裕路)将进行全幅封闭施工，工期45天。

涧西区南华路施工公告

　　为提升排水能力，完善道路交通组织，消除道路安全隐患，涧西区农业农村局计划于2025年6月10日起对南华路(武汉路-龙裕路)实施建设，工期45天。为确保施工质量及通行车辆和人员的交通安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，现公告如下：

　　一、本工程施工工期预计自2025年6月10日起至2025年7月25日止，南华路(武汉路-龙裕路)将进行全幅封闭施工。

　　二、施工期间，除工程施工车辆及特种车辆外，严禁非施工车辆、行人进入封闭施工区域。绕行车辆需服从交警部门、建设(施工)单位现场交通管理人员统一指挥。

　　三、请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，施工封闭期间可利用大张门口新修建的渠南路作为临时车辆通行道路，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。

　　特此公告。

　　涧西区农业农村局
洛阳市公安局交警支队一大队
2025年6月7日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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