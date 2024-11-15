2025年6月4日至6日，民革全省祖统干部培训班在中共洛阳市委党校成功举办。

2025年6月4日至6日，民革全省祖统干部培训班在中共洛阳市委党校成功举办。民革河南省委会专职副主委史展翔出席开班仪式并作动员讲话；洛阳市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝出席开班仪式并致欢迎辞；民革河南省委会秘书长高勤、联络处三级调研员孙俊伟、省祖统专委会主任陈朝福及来自民革各市级组织、省直支部的祖统专干，以及省祖统专委会委员代表共60人参加培训。开班仪式由省委会秘书长高勤主持。

史展翔从提高政治站位，精准锚定职责使命；聚焦祖统工作“3344”总体思路，创造性开展工作；珍惜培训机会，严守培训纪律等3个方面，对参训学员提出明确要求和希望。强调民革自成立以来始终以促进祖国和平统一为工作重点，作为民革党员，一定要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，准确把握两岸关系发展的新形势、新任务，切实增强做好祖统工作的责任感和使命感。

程相朝在致辞中表示，民革作为以促进祖国和平统一为工作重点之一的参政党，做好祖统工作责无旁贷、使命光荣。当前，台海形势复杂严峻，做好新时代祖统工作面临着新情况、新挑战，对各级组织和广大党员的政策把握能力、形势研判能力、工作创新能力都提出了更高要求。省委会在此时举办此次祖统干部培训班，立意高远、恰逢其时。这充分体现了省委会对祖统工作的高度重视和深谋远虑，是提升民革全省祖统工作整体水平、锻造高素质祖统工作队伍的重要举措。

本次培训班内容丰富，针对性强。理论教学方面，本次培训师资阵容强大，特邀全国政协委员、民革中央常委、联络部部长张庆盈，中共中央台办、国务院台办首席法律顾问、法规局局长张万明，中共中央台办、国务院台办研究局副局长高武平等专家授课，并分别以《新时代新征程在推进祖国完全统一进程中展现民革新气象新作为——当前台海情势与民革祖统工作情况报告》《台海形势与法制工作》《台海形势与党中央对台方针政策》为题，为学员们进行了当前台海形势与对台政策、涉台法治工作、民革祖统工作实践等多个维度深刻解读。

在现场教学环节，学员们走进二里头夏都遗址博物馆、客家之源纪念馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆，深刻感受洛阳作为13朝古都的浓厚历史文化魅力，实地体会河洛文化作为“根文化”的深厚底蕴，深刻体认“两岸同胞血脉相连”的历史事实，进一步增强了文化认同和情感认同。

本次培训依托洛阳丰富的历史文化资源，通过多维教学，既提升了祖统干部的理论功底，又强化了使命担当。学员们纷纷表示，将把所学所思转化为实际行动，为深化两岸融合发展贡献力量。下一步，河南民革祖统干部将以更饱满的热情和更务实的举措，奋力开创新时代祖统工作新局面，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出河南民革新的更大贡献。

培训班结业时，李志学、张莉作为学员代表作培训心得发言交流；省委会秘书长高勤为刘碧玥、成进强等6位学员代表颁发结业证书。