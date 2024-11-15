新高考首考大幕开启 洛阳5.9万名考生奔赴考场

今日，河南新高考首考大幕正式开启，我市5.9万名考生将怀揣梦想踏入考场，迎接人生重要挑战。

今日，河南新高考首考大幕正式开启，我市5.9万名考生将怀揣梦想踏入考场，迎接人生重要挑战。

今年高考，我省采取“3+1+2”模式，考试科目由4门增加到6门，考试时间由原来的2天增加到3天。洛阳共报名考生5.9万名，设置44个考点2018个考场，其中城市区18个考点608个考场。

今年高考继续实行“无声入场”，6日下午，我市所有考生前往考点参加了入场模拟演练。

为给全市考生创造一个安全、舒适的考试环境，确保今年高考秩序良好，我市各相关部门和单位推出细致周到的服务措施，全力为高考保驾护航。电力部门提前进行线路维护和做好应急保障；公安部门在每个考点设置临时勤务点，强化考点周边巡逻，及时受理考生和家长求助；市场监管部门加强食品安全监管和校园周边经营环境整治；城市管理部门要求考点周围1公里范围内，禁止一切可能产生建筑噪声污染的施工作业，禁止设摊叫卖、文化娱乐、集会庆典等产生噪声行为；洛阳地铁在高考期间对考生和陪同家长免车票；洛阳爱心送考车队为考生提供一对一免费接送等服务……

在此，本报向市民发出倡议，高考期间，大家尽量选择绿色出行方式，避免考点周边交通拥堵；如确需驾车，请尽量避开考点路段，途经考点时减速慢行。

如您在路上遇到考生或家长求助，请尽力为他们提供援助。考点附近的商家和单位，可在力所能及范围内，为考生和家长提供便利和支持，如提供休息纳凉场所、饮用水等。

让我们携起手来，为考生们创造一个安全、舒适的考试环境，助力他们实现梦想。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）