坚定不移抓实办好治水兴水大事要事 为高质量发展提供坚实的水安全保障——访市水利局党组书记、局长王雷

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害治理指明了前进方向、提供了根本遵循。”近日，市水利局党组书记、局长王雷在接受洛报融媒记者专访时表示，全市水利系统将把学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神作为重大政治任务，与贯彻落实习近平总书记治水思路和关于治水重要论述贯通起来，与贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略结合起来，坚定不移抓实办好治水兴水这件大事要事，坚决保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全。

小浪底水利枢纽泄流调水支援应急抗旱 （资料图片）

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害治理指明了前进方向、提供了根本遵循。”近日，市水利局党组书记、局长王雷在接受洛报融媒记者专访时表示，全市水利系统将把学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神作为重大政治任务，与贯彻落实习近平总书记治水思路和关于治水重要论述贯通起来，与贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略结合起来，坚定不移抓实办好治水兴水这件大事要事，坚决保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全。

筑牢水旱灾害防御坚固防线。始终把防汛抗旱作为头等大事，坚持防汛抗旱两手抓，精心做好保供保灌、防汛备汛。一方面，密切关注旱情、雨情、墒情、农情发展变化，持续加强用水调度，全力满足城乡居民供水和农业灌溉需求，确保饮水安全可靠、夏种不误农时。另一方面，树牢极限思维，严防旱涝急转，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，全面排查消除水库、河道、堤防等重点部位风险隐患，细化实化山洪灾害防御措施，确保人民群众生命财产安全。

推动水资源优化配置和创新利用。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学调整水资源优化配置方案，推动水资源节约集约高效利用。统筹推进市县两级水网规划建设，全面启动“十五五”水安全保障规划编制，加快构建城乡一体、互联互通的水网体系。扎实做好水利项目谋划，抢抓机遇用好用足国家政策，依托豫西地区水资源优化配置工程，论证实施水库群建设，全面提升改造中小型灌区，推动小河口水库纳入国家规划，强化大中小水库协调配套、联合调度，加快破解工程性缺水问题。

加快农村供水高质量发展。聚焦薄弱地区、薄弱环节、薄弱人群，坚持分区分类施策，以实现县域统管为牵引，加快推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，因地制宜开展小型供水工程规范化建设和改造，推动“有水喝”向“喝好水”升级。优化农村供水工程布局，开展农村供水工程运行管护不到位问题集中整治，深入实施水质提升行动，年底前基本实现县域统管，不断提升管护质效，助力乡村全面振兴。

加强河湖治理与生态保护。落细落实河湖长制，以阻水片林、高秆作物等妨碍河道行洪突出问题和侵占水库库容为重点，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化。大力推进母亲河复苏和幸福河湖建设，完成小浪底库区(新安段)等3个省级幸福河湖和栾川、宜阳全域美丽幸福河湖年度建设任务。科学实施生态补水，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。持续加强水土保持，推动小流域提质增效、坡耕地综合治理、淤地坝建设，不断巩固提升水生态环境质量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 田哲）