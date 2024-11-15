2025宁德时代洛阳基地供应链企业洽谈对接大会举行

昨日，2025宁德时代洛阳基地供应链企业洽谈对接大会在伊滨区举行。 昨日，2025宁德时代洛阳基地供应链企业洽谈对接大会在伊滨区举行。 大会以“携伊滨之手，与时代同行”为主题，吸引近百家国内新能源行业企业参会，覆盖新能源电池产业上下游关键领域，进一步提升我市产业链本地配套率和协同效率，打造全生命周期的新能源电池产业闭环。 近年来，我市抢抓产业风口，坚定不移推动产业转型升级，已形成新材料、装备制造2个千亿级产业集群和10条百亿级重点产业链，产业集群效应加速释放，为抢抓新能源电池产业风口、构建现代化产业体系增添了新的“强劲引擎”。特别是宁德时代洛阳基地项目连续创下“对接签约100天、项目落地100天、一期厂房9个月封顶”的“洛阳速度”，目前一期项目已全线投产，二期项目即将交付，三、四期建设全速推进，累计签约落地总投资142.7亿元的29个配套服务项目。基地全面建成后，将形成千亿级产值规模，带动形成2000亿元产业生态。 大会期间，8个项目集中签约，总投资额达30.9亿元，这些项目将助力伊滨新能源产业“串珠成链，聚链成势”，为洛阳创新引领现代化发展注入澎湃动能。 副市长王太钢参加大会并致辞。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)