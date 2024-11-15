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全面学习全面把握全面落实 全力以赴推动各项工作提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 11:32
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　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，统筹安排、调度推进各项重点工作。

　　会议指出，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，明确了新征程上河南和洛阳工作的奋斗目标和主要任务，为我们做好各项工作指明了前进方向、提供了根本遵循。市四大班子办公室、市委各部委要抓好学习领会，自觉站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度，深学细悟总书记重要讲话精神。要抓好融会贯通，将学习宣传贯彻与洛阳工作实际结合起来，扎实做好本部门各项工作，把学习成果转化为推进高质量发展的实际行动。要抓好贯彻落实，深入研究高质量发展、高效能治理、推动文化繁荣兴盛等工作，统筹抓好抗旱备汛、“十五五”规划编制等工作，全力推动总书记重要讲话精神落实落细。要抓好作风建设，带头杜绝违规吃喝，从严解决干部队伍作风上的突出问题，以过硬作风保障高质量发展。要抓好发展机遇，全面做好项目谋划，积极向上对接争取工作，加强正面宣传和舆论引导，乘势而上开创洛阳发展新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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