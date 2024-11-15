牢记嘱托 务实重干 奋力谱写高质量发展高效能治理西工篇章——访西工区委书记王进

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，为进一步推进中国式现代化建设指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，西工区委书记王进在接受洛报融媒记者专访时表示，西工区将深入学习贯彻落实总书记重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进，聚焦“两高四着力”，紧扣市委“三项重点工作”，紧抓产业创新、文商旅融合、整街连片，强化作风保障，加快建设活力西工、智慧西工、幸福西工，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献西工力量。

游客穿汉服打卡洛阳新地标——位于西工区的城市阳台 （资料图片）

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，为进一步推进中国式现代化建设指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，西工区委书记王进在接受洛报融媒记者专访时表示，西工区将深入学习贯彻落实总书记重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进，聚焦“两高四着力”，紧扣市委“三项重点工作”，紧抓产业创新、文商旅融合、整街连片，强化作风保障，加快建设活力西工、智慧西工、幸福西工，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献西工力量。

牢记总书记“坚定信心推动高质量发展”的殷切嘱托，坚定不移走好高质量发展之路。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，聚焦发展壮大农机及智能装备、生物制造、现代物流等重点产业，深化拓展创新发展“1272”工作举措，持续推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快培育发展新质生产力。持续扩大高水平对外开放，深入落实省委融入服务全国统一大市场的部署要求，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区深度对接，吸引更多的优质企业和项目落户西工。持续推动产城融合、城乡融合，以乡村振兴集中连片发展规划为引领，连片打造“一沟一湖一河”三大片区，全力推动经开区整体上水平。持续推动文商旅深度融合，以西工地文商旅步行街为关键抓手，加快完善“一轴一线串联三街区”空间布局，全面塑造“一区两带七圈七街”服务业发展格局。

牢记总书记“必须扎扎实实加强社会治理”的殷切嘱托，创新推动基层高效能治理。坚持和加强党的全面领导，聚焦抓基层、打基础、固根本、强治理，建好用好“智慧西工”一体化综合性平台，深入推进“五基四化”，全面推行“党建+网格+大数据”有效模式，持续推动资源、服务、管理下沉，全面提升党建引领基层治理效能。持续抓好新兴领域党建工作，开展“两个覆盖”集中攻坚，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。以城市阳台片区、火车站片区、金水湖片区“三大片区”改造提升为抓手，持续增进民生福祉，用心用情解决好群众急难愁盼问题。切实整治形式主义为基层减负，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深入践行新时代“枫桥经验”，常态化开展社会领域矛盾风险排查处置和监测预警，建好用好“三自”组织，夯实基层善治根基。

牢记总书记“锲而不舍落实中央八项规定精神”的殷切嘱托，持之以恒改进作风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入落实省委一体推进学查改系列专项行动部署要求，在学上下真功、在查上动真格、在改上见实效，以优良作风凝心聚力、干事创业。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，严肃查处违反中央八项规定精神的行为，响鼓重锤抓好违规吃喝专项整治。树立实干实绩实效的鲜明导向，精准落实“三个区分开来”，建立健全容错纠错和激励保护机制，持续激发干事创业的精气神，以作风建设新成效不断开创高质量发展高效能治理新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 申亚飞）