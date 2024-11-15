洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

牢记嘱托 务实重干 奋力谱写高质量发展高效能治理西工篇章——访西工区委书记王进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 11:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
游客穿汉服打卡洛阳新地标——位于西工区的城市阳台 （资料图片）

　　“习近平总书记在河南考察时的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，为进一步推进中国式现代化建设指明了前进方向、提供了根本遵循。”昨日，西工区委书记王进在接受洛报融媒记者专访时表示，西工区将深入学习贯彻落实总书记重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进，聚焦“两高四着力”，紧扣市委“三项重点工作”，紧抓产业创新、文商旅融合、整街连片，强化作风保障，加快建设活力西工、智慧西工、幸福西工，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献西工力量。

　　牢记总书记“坚定信心推动高质量发展”的殷切嘱托，坚定不移走好高质量发展之路。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，聚焦发展壮大农机及智能装备、生物制造、现代物流等重点产业，深化拓展创新发展“1272”工作举措，持续推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快培育发展新质生产力。持续扩大高水平对外开放，深入落实省委融入服务全国统一大市场的部署要求，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区深度对接，吸引更多的优质企业和项目落户西工。持续推动产城融合、城乡融合，以乡村振兴集中连片发展规划为引领，连片打造“一沟一湖一河”三大片区，全力推动经开区整体上水平。持续推动文商旅深度融合，以西工地文商旅步行街为关键抓手，加快完善“一轴一线串联三街区”空间布局，全面塑造“一区两带七圈七街”服务业发展格局。

　　牢记总书记“必须扎扎实实加强社会治理”的殷切嘱托，创新推动基层高效能治理。坚持和加强党的全面领导，聚焦抓基层、打基础、固根本、强治理，建好用好“智慧西工”一体化综合性平台，深入推进“五基四化”，全面推行“党建+网格+大数据”有效模式，持续推动资源、服务、管理下沉，全面提升党建引领基层治理效能。持续抓好新兴领域党建工作，开展“两个覆盖”集中攻坚，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。以城市阳台片区、火车站片区、金水湖片区“三大片区”改造提升为抓手，持续增进民生福祉，用心用情解决好群众急难愁盼问题。切实整治形式主义为基层减负，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深入践行新时代“枫桥经验”，常态化开展社会领域矛盾风险排查处置和监测预警，建好用好“三自”组织，夯实基层善治根基。

　　牢记总书记“锲而不舍落实中央八项规定精神”的殷切嘱托，持之以恒改进作风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入落实省委一体推进学查改系列专项行动部署要求，在学上下真功、在查上动真格、在改上见实效，以优良作风凝心聚力、干事创业。坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，严肃查处违反中央八项规定精神的行为，响鼓重锤抓好违规吃喝专项整治。树立实干实绩实效的鲜明导向，精准落实“三个区分开来”，建立健全容错纠错和激励保护机制，持续激发干事创业的精气神，以作风建设新成效不断开创高质量发展高效能治理新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 申亚飞）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 39℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设...
  • 注意防暑降温！洛阳今日最高气温39℃
  • 招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱...
  • 洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严...
  • 洛阳举行国有企业和民营企业合作...
  • 陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水
  • 以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳...
  • “天下黄河洛阳美”主题摄影展开展
  • 99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605