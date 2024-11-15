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市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 11:33
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要指示精神，集中学习了省委、市委有关会议精神，传达了市委深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班有关文件，听取了市人大常委会今年以来工作推进情况的汇报，研究了市人大常委会党组贯彻落实习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神二十条举措等工作。

　　李保国强调，要提升政治站位，把习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神学深悟透、细照笃行，牢记殷殷嘱托，深刻领悟“两高四着力”重大要求，找准人大工作切入点、结合点、侧重点、出彩点，制定出台贯彻落实举措，坚定不移推动总书记重要讲话精神在人大工作中落地落实。要坚持问题导向，紧盯年度目标任务，深入总结上半年工作完成情况，细化任务、明确节点，统筹部署下半年工作，以“钉钉子”精神狠抓落实，强化跟踪问效，按时保质做好立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等各项工作，以真抓实干的工作作风确保实现时间任务“双过半”，为高质量完成年度目标任务打下坚实基础。要切实增强抓好学习教育的思想自觉和行动自觉，从严从实加强作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，扎实推进省委、市委部署开展的专项行动，坚持正风肃纪反腐一体推进，在学习中查摆问题、在查改中提升效能，确保学有质量、查有力度、改有成效，不断强化大局意识、责任意识，在实践中总结、从总结中提升，以作风建设新成效开创人大工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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