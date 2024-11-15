“洛阳智造”铸就“世界轧机之王”

引领重型装备发展进程，“洛阳智造”再立新功！

引领重型装备发展进程，“洛阳智造”再立新功！

昨日，记者从中信重工机械股份有限公司获悉，世界首条“5600毫米+5500毫米双超宽机架”生产线近日在河南钢铁集团全线贯通。中信重工攻克多项“卡脖子”技术，成为这一“国之重器”核心铸造者。

作为全球唯一宽度超5500毫米的宽厚板轧机，该生产线年产能达260万吨，可轧制厚度6~300毫米、宽度最大5300毫米的特宽厚板，产品覆盖航母甲板、油气平台结构钢、核电站安全壳等尖端领域。中信重工承担最为关键的、制造难度最大轧机牌坊、支承辊等主轧区核心部件的制造任务。

中信重工项目团队相关负责人张会广介绍，牌坊铸造时，860吨钢水需在15小时内分配到位，误差须控制在1%以内。团队通过模拟钢水流动、优化模具设计，最终实现完美成型。而支承辊锻造则需在18500吨油压机上反复锻打，消除内部缺陷，确保其能承受巨大轧制力。

“该款全球最大规格宽厚板轧机，采用‘国内设计+国内制造’模式推进，突破了超大铸件质量控制、锻件内部缺陷消除、智能控制升级等多项技术瓶颈，标志着中信重工在极限制造领域再迈新台阶。”张会广说。随着全球首条双超宽机架生产线投产，河南钢铁集团周口基地已成为全球最大宽厚板生产基地。该生产线订单产品将应用于国内绿色船舶制造及多个国家级基建项目。

制造业是立国之本、强国之基。日前，习近平总书记在河南考察时强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

“参与这个项目，让我们积累了超大型铸锻件的核心技术。”中信重工相关负责人表示，通过该项目，企业掌握了从百吨级钢锭冶炼到千吨级部件装配的全流程能力，并斩获多项国际专利。目前，中信重工已承接多个海外宽厚板轧机订单，推动“洛阳智造”走向全球。

中信重工相关负责人表示，将持续增强创新能力和智能制造供给能力，充分发挥技术研发、工艺设计、核心制造的综合实力，着力培育发展新质生产力，塑造新优势，助力我国高端钢铁装备制造取得新突破，助推我国由钢铁大国迈入钢铁强国。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)