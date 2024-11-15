洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳智造”铸就“世界轧机之王”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.06.07 08:11
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　引领重型装备发展进程，“洛阳智造”再立新功！

　　昨日，记者从中信重工机械股份有限公司获悉，世界首条“5600毫米+5500毫米双超宽机架”生产线近日在河南钢铁集团全线贯通。中信重工攻克多项“卡脖子”技术，成为这一“国之重器”核心铸造者。

　　作为全球唯一宽度超5500毫米的宽厚板轧机，该生产线年产能达260万吨，可轧制厚度6~300毫米、宽度最大5300毫米的特宽厚板，产品覆盖航母甲板、油气平台结构钢、核电站安全壳等尖端领域。中信重工承担最为关键的、制造难度最大轧机牌坊、支承辊等主轧区核心部件的制造任务。

　　中信重工项目团队相关负责人张会广介绍，牌坊铸造时，860吨钢水需在15小时内分配到位，误差须控制在1%以内。团队通过模拟钢水流动、优化模具设计，最终实现完美成型。而支承辊锻造则需在18500吨油压机上反复锻打，消除内部缺陷，确保其能承受巨大轧制力。

　　“该款全球最大规格宽厚板轧机，采用‘国内设计+国内制造’模式推进，突破了超大铸件质量控制、锻件内部缺陷消除、智能控制升级等多项技术瓶颈，标志着中信重工在极限制造领域再迈新台阶。”张会广说。随着全球首条双超宽机架生产线投产，河南钢铁集团周口基地已成为全球最大宽厚板生产基地。该生产线订单产品将应用于国内绿色船舶制造及多个国家级基建项目。

　　制造业是立国之本、强国之基。日前，习近平总书记在河南考察时强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

　　“参与这个项目，让我们积累了超大型铸锻件的核心技术。”中信重工相关负责人表示，通过该项目，企业掌握了从百吨级钢锭冶炼到千吨级部件装配的全流程能力，并斩获多项国际专利。目前，中信重工已承接多个海外宽厚板轧机订单，推动“洛阳智造”走向全球。

　　中信重工相关负责人表示，将持续增强创新能力和智能制造供给能力，充分发挥技术研发、工艺设计、核心制造的综合实力，着力培育发展新质生产力，塑造新优势，助力我国高端钢铁装备制造取得新突破，助推我国由钢铁大国迈入钢铁强国。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
    气温升高 如何科学调控血压？
        夏季高温环境会使血管扩张，同时排汗增多导致血容量减少，可能引起血压暂时性下降；但若休息不足或长时间处...
  • ·中年人听力下降怎么办？
  • ·连续20年日饮半斤白酒 男子肝脏硬化变形
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院中州院区眼科针灸挂牌成立
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 39℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设...
  • 注意防暑降温！洛阳今日最高气温39℃
  • 招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱...
  • 洛阳市纪委监委：紧盯责任落实 严...
  • 洛阳举行国有企业和民营企业合作...
  • 陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水
  • 以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳...
  • “天下黄河洛阳美”主题摄影展开展
  • 99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605