“倒逼我们自己干”——学深悟透总书记的殷殷嘱托之二

人是需要一点精神的。习近平总书记在洛阳考察时，实地调研洛轴集团靠技术升级跨越发展，深情追忆中国自主创新奋发图强之路，总书记感触很深地说：“遭遇‘卡脖子’，倒逼我们自己干，反而浴火重生、凤凰涅槃。”

人是需要一点精神的。

习近平总书记在洛阳考察时，实地调研洛轴集团靠技术升级跨越发展，深情追忆中国自主创新奋发图强之路，总书记感触很深地说：“遭遇‘卡脖子’，倒逼我们自己干，反而浴火重生、凤凰涅槃。”

这句话，论的是精神，也是一种方法论，那就是善用倒逼换涅槃。

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”事实一再证明，关键核心技术必须立足自主创新、自立自强，如果满足于把人家现成的东西拿来用，自己不掌握核心技术，难免会被“卡脖子”的。只有认准方向，秉持“倒逼我们自己干”的一往无前精神，方能在“倒逼”中浴火重生、凤凰涅槃。

世上有些事确实是“倒逼”出来的。当年，身处困境的洛轴中止了外资的收购，选择了一条最难走的路——技术突围。10多年前，洛轴还“摸不着”高端轴承。近年来，轨道交通轴箱轴承打破国外技术垄断，大功率风电主轴轴承在国际舞台实现“领跑”，人形机器人轴承、新能源汽车轴承、高铁轴承等加快突破，更让神舟飞船和空间站转动“中国轴承”。去年，高端轴承产值已经占到企业总产值的七成。正是这种永不服输的“轴劲”，让洛轴挺起了民族轴承工业的脊梁。如果不倒逼自己一下，怎会有今天的“国货之光”？！

倒逼是挑战，也是机遇。我们不仅要看到挑战和困难，更要迎难而上，看到机遇和希望，找到解决问题的策略。这是倒逼的辩证法，也是发展的方法论。

洛阳是老工业基地，企业众多，往往也会有各种问题的交织叠加，人才、技术、资金等要素瓶颈的制约，也迫使我们必须形成“倒逼”机制。近年来，我市面对各种困境和问题，变压力为动力，聚焦“四新一装备”，抢占科技竞争和产业发展新风口，逼出了协同创新的新机制，逼出了产业链、创新链融合的新模式，逼出了创业创新的新思路，正在重塑洛阳产业版图。

水不激不跃，人不激不奋。当前，科技创新成为国际战略博弈的主战场，成为高质量发展的主引擎，也很大程度上决定着现代化洛阳建设的成败。我们要学深悟透总书记的殷殷嘱托，将压力转化为动力，在关键领域、卡脖子的地方下更大功夫，抢占科技制高点，用倒逼之“苦”换取高质量发展之“甜”。（洛平）