6日，全市“十五五”规划编制座谈会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话和对“十五五”规划编制工作作出的重要指示精神，以集体研讨的方式，进一步提高站位、理清思路、找准重点，科学谋划“十五五”时期经济社会发展。

全市“十五五”规划编制座谈会召开

江凌、张玉杰、李保国、孙延文出席

6日，全市“十五五”规划编制座谈会召开，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话和对“十五五”规划编制工作作出的重要指示精神，以集体研讨的方式，进一步提高站位、理清思路、找准重点，科学谋划“十五五”时期经济社会发展。

市委书记江凌主持会议并讲话。张玉杰、李保国、孙延文等在洛市级领导出席会议。

座谈会上，洛阳市“十五五”规划编制团队汇报了规划编制思路，李保国、孙延文、潘开名、徐超文、赵莉、李新红、王太钢、李刚、张汉智等市领导结合工作实际，就洛阳“十五五”规划编制提出意见建议。

会议指出，习近平总书记在河南考察时的重要讲话，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，为我们扎实做好“十五五”规划编制工作提供了根本遵循。各级各部门和规划编制团队要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，提高站位、拓宽视野、放大格局，围绕基本实现社会主义现代化目标，聚焦事关洛阳发展的大事要事，深入调查研究，适应形势变化、把握战略重点，以高质量规划引领洛阳高质量发展。

会议强调，科学谋划“十五五”发展，要把准大局大势，从发展环境、发展机遇、发展动力等维度，敏锐把握蕴含重大机遇、带来严峻挑战、关系发展全局的趋势性变化，在全国全省大局中精准定位，立足自身特色，发挥比较优势，坚持科技主导、转型重构、安全优先，着力重塑产业格局、重现古都格局、重构城乡格局。要提升城市发展能级，强化城市综合交通枢纽功能，适度做大城市规模，着力提升产业成长性，持续扩大城市影响力，借势借力开展跨区域合作，不断增强洛阳承载力聚合力辐射力。要推动城乡融合发展，优化完善主体功能区格局，积极推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快推进乡村全面振兴，着力构建城乡融合发展新格局。要加强社会建设和社会治理，强化社会主义核心价值观引领，强化基层社会治理体系和治理能力现代化建设，统筹做好社会风险管控，着力构建共建共治共享的社会治理新格局。要着力完善制度体系，以市场化改革为重点健全推动经济高质量发展体制机制，积极融入服务全国统一大市场建设，进一步完善促进民营经济发展的制度机制，提升法治建设水平，为现代化洛阳建设提供强有力保证。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧白云飞)