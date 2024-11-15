@高考考生，瀍河区4个社区食堂可免费就餐

6日，洛报融媒记者从瀍河区获悉，今年高考期间(7日至9日)，该区4个社区食堂将为考生免费提供一日三餐，以爱心餐为高考助力。

6日，洛报融媒记者从瀍河区获悉，今年高考期间(7日至9日)，该区4个社区食堂将为考生免费提供一日三餐，以爱心餐为高考助力。

据悉，这4个社区食堂分别为东关街道通巷社区邻里食堂，位于河南省洛阳正骨医院南门对面；瀍西街道邻里食堂，位于新街与玄武门大街交叉口西南角；北窑街道利民街社区邻里食堂，位于利民东街龙锦家园小区2号楼东侧；杨文街道综合养老服务中心，位于中原美谷正门斜对面。届时，广大考生凭借准考证即可免费就餐。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 文/图)