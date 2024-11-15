高考期间洛阳天气预报来了

今天尽管天气依旧炎热，但多云的天空还是有效阻隔了部分阳光的直射。

今天尽管天气依旧炎热，但多云的天空还是有效阻隔了部分阳光的直射。 今天尽管天气依旧炎热，但多云的天空还是有效阻隔了部分阳光的直射。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面暖气团影响，7日到9日、11日到13日洛阳市将出现大范围持续高温天气，日最高气温普遍达35℃～37℃。 具体预报如下： 今天夜里：多云间阴天，偏南部分地区有弱阵雨、雷阵雨。 7日 (周六)：多云，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，偏南风转东北风2级～3级，气温26℃～35℃。 8日 (周日)：多云，偏东风2级～3级，气温25℃～35℃。 9日 (周一)：多云间阴天，南部地区局地有弱阵雨、雷阵雨，气温24℃～39℃。 10日 (周二)：阴天转多云，气温27℃～34℃。 11日 (周三)：多云间晴天，气温24℃～36℃。 12日 (周四)：晴天间多云，气温23℃～37℃。 13日 (周五)：晴天到多云，气温24℃～39℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)