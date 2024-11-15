洛阳高考考点周边设置近4000个临时停车位

6日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，全市各县区交警大队在辖区高考考点设置近百处执勤点位和近4000个临时停车位。

6日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，全市各县区交警大队在辖区高考考点设置近百处执勤点位和近4000个临时停车位。

市区考点设置执勤点位22处，安排警力226人、铁骑50辆，设置临时停车点数量22处、临时停车位2180个。各县及孟津区、偃师区考点设置执勤点位66处，安排警力316人、铁骑65辆，设置临时停车点28处、临时停车位数量1640个。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）