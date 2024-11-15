全球首次！七二五所助力全球深海材料试验挺进“万米时代”

6日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，由其承担的全球首次万米深海材料环境腐蚀试验近日成功收官，标志着我国在极端环境材料腐蚀防护领域取得里程碑式突破，并由此成为全球首个具备全海深材料试验能力的国家。

6日，洛报融媒记者从中船集团七二五所获悉，由其承担的全球首次万米深海材料环境腐蚀试验近日成功收官，标志着我国在极端环境材料腐蚀防护领域取得里程碑式突破，并由此成为全球首个具备全海深材料试验能力的国家。

该试验依托国家重点研发计划“极端环境长效防护材料及工程应用”项目，相关课题聚焦长效耐压防护材料体系深海原位验证需求，通过设计研制深海万米环境原位试验装置，搭载新研功能材料试样开展深海自然环境试验，建立深海长效防护材料评价与寿命评估技术体系，提升深海装备安全可靠性、延长使役时间，为我国深海探索以及保障国家深海安全提供坚实保障。

在此次试验中，面对试验点位处于狭窄海沟、静水压力超过100MPa、低温、地形复杂、试验装置定位和搜寻难度极高等严苛挑战，七二五所攻克超高压密封等多项关键技术，其打造的深海试验装置成功工作184天，系统验证了30种特种防护涂层、4类新型牺牲阳极及22种结构金属材料在万米深海下适应性。自主研发的智能原位监测系统实现110MPa超高压下材料性能实时监测，技术指标达到国际领先。

该试验获取的涂层、金属、牺牲阳极环境适应性数据，填补了极端深海环境腐蚀防护数据空白，为研究材料腐蚀行为和机理提供基础，通过验证我国自主研发材料和防护体系可靠性，为深海工程装备安全服役提供设计依据，将引领全球深海腐蚀研究，推动我国深海探索开发迈向新高度。

“这是全球首次在真实万米深海环境中开展多体系材料系统性验证，标志着我国在世界极端环境材料腐蚀防护领域取得里程碑式突破，推动全球深海材料试验挺进‘万米时代’。”七二五所相关课题负责人介绍。

值得一提的是，七二五所脚踏实地不断拓展更大深度、更广海域的深海环境试验技术和材料深海腐蚀研究，以此次万米深海材料环境腐蚀试验成功收官为标志，深海环境试验技术在深度和广度上得到了充分验证，实现了深海试验能力全球全海深覆盖。

开展万米深海试验是通过验证材料性能推动高端海洋工程装备研制的关键。自2014年以来，七二五所承担多项深海自然环境试验重大项目，建立了深海原位电化学测试技术及深海数据远程传输技术，目前已获得20余项深海试验技术相关授权发明专利，形成了深海环境试验技术特色专利群，并代表中国提案并主编两项深海环境试验ISO国际标准，显著提升了我国在深海腐蚀试验领域的国际影响力和话语权。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）