祝贺！洛阳小将射落两枚亚洲杯金牌

洛报融媒记者6日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，正在山西临汾举行的2025年亚洲杯飞碟射击赛传来好消息：代表中国队参赛的洛阳选手张明烨表现抢眼，携手队友夺得两枚金牌。

洛报融媒记者6日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，正在山西临汾举行的2025年亚洲杯飞碟射击赛传来好消息：代表中国队参赛的洛阳选手张明烨表现抢眼，携手队友夺得两枚金牌。

本届亚洲杯飞碟射击比赛于6月1日至12日在山西临汾射击运动基地举行，由亚洲射击联合会主办，国家体育总局射击射箭运动管理中心、山西省体育局和临汾市人民政府三方共同承办，共有来自15个国家和地区的运动员参赛，中国队共派出24名运动员参加成年组、青年组全部20个项目的角逐。

比赛设成年组男女多向、双向飞碟个人赛和团体赛，以及男女多向、双向混合团体赛；青年组男女多向、双向飞碟个人赛和团体赛，以及男女多向、双向混合团体赛。赛事分资格赛、决赛两个阶段进行。

经过连日鏖战，张明烨展现出过硬的心理素质和竞技水平。她先是以114中的成绩携队友毕傲雨、龚晓磊获得女子飞碟双向团体冠军；随后张明烨又与队友金圣武在飞碟双向混合团体资格赛中以140中的成绩闯进决赛，二人随后联手摘得冠军。

据介绍，今年18岁的张明烨是洛阳市青训中心培养输送的优秀选手。她2022年开始练习飞碟射击项目，后被输送至省队。省射击射箭运动中心相关负责人表示，虽然张明烨开始飞碟项目专项训练时间不长，但展现出了非常好的悟性。在全国射击冠军赛上，张明烨就为河南拿下了一个宝贵的全运会决赛圈席位，创下河南射击飞碟项目取得席位年龄最小，训练年限最短的纪录。；不久前举行的全国青少年射击锦标赛(飞碟项目)，张明烨一人夺得三项冠军。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 郭路平 文/图)