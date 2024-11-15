99.92%！5月洛阳网“百姓呼声”回复率出炉

5月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7949条。其中，投诉类6214条、咨询类1281条、建议类454条；已回复帖子7943条，回复率为99.92%，比4月上升0.19个百分点。

5月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7949条。其中，投诉类6214条、咨询类1281条、建议类454条；已回复帖子7943条，回复率为99.92%，比4月上升0.19个百分点。 5月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子7949条。其中，投诉类6214条、咨询类1281条、建议类454条；已回复帖子7943条，回复率为99.92%，比4月上升0.19个百分点。 在职能部门方面，诉求涉及政府职能部门40个，其中37个回复率为100%。 在县区政府方面，诉求涉及县区政府15个，回复率均为100%。 在公共服务行业方面，诉求涉及公共服务行业单位38个，其中36个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。5月共抽查“百姓呼声”帖子4000条，抽查结果显示，有4个单位共13条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县6条、涧西区5条、嵩县1条、洛阳市自然资源和规划局1条。 5月“百姓呼声”未及时回复情况 职能部门 洛阳市交通局：帖子总数44条，1条未回复 洛阳市民政局：帖子总数16条，1条未回复 回复为0的单位： 洛阳市民族宗教事务局(帖子总数1条) 公共服务行业 回复为0的单位： 太平洋财产保险公司(帖子总数2条) 中信银行(帖子总数1条) （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）