陆浑水库6月7日起向灌区干渠输水

6月6日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于6月7日16时起开启总干渠渠首闸向干渠输水。
6月6日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于6月7日16时起开启总干渠渠首闸向干渠输水。
6月6日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，为满足地方工农业用水需求，服务区域经济社会发展，该中心将于6月7日16时起开启总干渠渠首闸向干渠输水。
本次输水将通过陆浑水库总干渠、东一干渠和东二干渠等向嵩县、伊川、汝阳、汝州等地供水，进行农业灌溉。
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