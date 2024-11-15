招手即停！铁军赈灾救援队56辆爱心送考车助力学子圆梦

6日，洛报融媒记者从洛阳市铁军赈灾救援队获悉，高考期间，该救援队组织56辆爱心送考车，服务广大考生。

6日，洛报融媒记者从洛阳市铁军赈灾救援队获悉，高考期间，该救援队组织56辆爱心送考车，服务广大考生。 6日，洛报融媒记者从洛阳市铁军赈灾救援队获悉，高考期间，该救援队组织56辆爱心送考车，服务广大考生。 洛阳市铁军赈灾救援队队长许跃刚说，为确保考生安全、准时到达考点，他们每年都会组织开展爱心送考活动。今年，他们联合爱心志愿者准备了56辆爱心送考车，为广大考生提供招手即停服务。 同时，洛阳市铁军赈灾救援队还在洛阳市实验中学东校区考点设置爱心便民服务站，配备饮用水、扇子、纸巾、风油精、藿香正气水等物品，服务广大考生和家长。