护航高考！洛阳将加强环境噪声监管

6日，记者从洛阳市生态环境局获悉，高考期间，生态环境部门将开展“绿色护考”行动，加强环境噪声监管。 6日，记者从洛阳市生态环境局获悉，高考期间，生态环境部门将开展“绿色护考”行动，加强环境噪声监管。 据介绍，高考期间，执法人员将对噪声扰民行为予以劝导、制止，对位于学校、居民区、考点等区域附近的企业，倡导调整工作时间及生产强度，降低噪声对周边的影响。同时，执法人员将在考场周围加密巡查，对影响较大的其他噪声行为进行劝导、制止。 洛阳市生态环境局相关负责人说，接到群众反映噪声污染问题后，他们会第一时间了解投诉详情，迅速溯源、及时反馈。针对在考场周边地区和学校、居民区等建筑物集中区域的投诉举报问题，将实施跟踪督查，消除环境风险隐患，同时加强分析研判，将可能存在影响考试的突发环境事件遏制在萌芽状态。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚虹 文/图）