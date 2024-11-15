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燃气入户检查！涉及洛阳这些小区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳新奥燃气 2025.06.06 11:13
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　　昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号公布6月份燃气入户安检计划，快来看看有没有您家小区。

　　按照工作安排，洛阳新奥燃气每年对已通气的居民用户，都会实行一次免费的入户安全检查，帮助用户及时排除燃气设施老化、漏气等安全隐患。

　　该公司郑重承诺：入户安检时，燃气公司工作人员穿带新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装，左胸前佩戴工牌，上有安检人员的姓名及员工编号)，如仍对上门人员的身份真伪存疑，您可拨打唯一全国24小时客户服务电话95158，上报员工编号，查询确认是否为新奥员工。安检人员将现场为您提供免费的安全检查，利用专用仪器对燃气管道、计量器具、燃气燃烧器具等进行全面安全检查，并向您讲解安全知识，协助排除安全隐患哦！为了您和家人的人身与财产安全，请积极配合工作人员定期上门入户安检！

　　洛阳新奥燃气6月份部分安检计划

　　备注：遇临时情况随时增减计划，请留意小区或者物业通知。

　　温馨提示

　　1.日常用气请您保持厨房通风，用气完毕及时关闭灶前阀门，注意用气安全。

　　2.可用肥皂水或洗洁精水涂在燃气管道的接头、灶具的燃气开关等连接处进行自检自查，若有冒泡，则说明有漏气。

　　3.如有漏气，请您第一时间关闭所有燃气阀门，请勿触动任何电器和开关，切勿点火，并前往户外空旷、通风良好的场地，拨打我司24小时热线95158联系工作人员上门处理。

　　4.错过安检的用户，可以通过以下方式联系洛阳新奥燃气：联系对应安检师傅电话预约上门；8:00—19:45找公众号在线人工客服预约；拨打洛阳新奥燃气24小时服务热线95158。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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