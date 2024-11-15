洛阳移动组织沉浸式警示教育 筑牢廉洁从业思想堤坝

6月4日，洛阳移动纪委组织中层干部赴偃师纪委监委警示教育中心，开展“三不腐”机制沉浸式教育活动，以场景化教学推动中央八项规定精神入脑入心。

6月4日，洛阳移动纪委组织中层干部赴偃师纪委监委警示教育中心，开展“三不腐”机制沉浸式教育活动，以场景化教学推动中央八项规定精神入脑入心。

洛阳移动纪委组织中层党员干部参加了此次场景化警示教育，筑牢廉洁从业思想堤坝。

图为洛阳移动县区党员干部在宣誓现场

在“三不”机制一体推进教育展馆内，50余名党员干部在环形沉浸式展厅中，通过全息投影技术“对话”包拯、于成龙等古代廉吏，借助虚拟现实设备重走中共一大“红船”航线，运用智能交互系统学习《中国共产党纪律处分条例》核心条款。声光电技术的综合运用，将“不敢腐”的震慑效应、“不能腐”的制度约束、“不想腐”的思想自觉具象化为可触可感的立体场景。

“当模拟囚室的铁门在身后关闭时，那种压迫感直击灵魂。”某部门负责人在“铁窗人生”体验区驻足良久。在“算好人生七笔账”互动环节，党员干部直观看到贪腐行为对政治生命、家庭幸福造成的毁灭性后果。参观人员在“忏悔墙”前凝神观看落马官员手写悔过书影印件，在“悟”厅里，大家反躬自省，对该走什么样的路进行了深刻的思考，完成从“旁观者”到“当事人”的角色转变。

“我志愿加入中国共产党……”全体党员干部面向党旗庄严宣誓，铮铮誓言在穹顶式展厅内回响。洛阳移动纪委负责人员表示，此次警示教育打破传统说教模式，通过场景代入、角色代入、情感代入，让纪律规矩真正转化为党员干部的肌肉记忆。

据悉，洛阳移动纪委已建立警示教育长效机制，紧盯“关键少数”、重点岗位、基层网格等不同群体，采取“精准滴灌”方式，促使广大党员干部员工真正把党纪法规内化于心、外化于行，筑牢拒腐防变思想防线，持续推动全面从严治党向基层延伸。(黎秦伟)