洛阳举行国有企业和民营企业合作交流活动

“民营企业缺高端人才、融资难，今天咱们就敞开聊怎么破题！”日前，在洛阳市国有企业和民营企业合作交流活动现场，近百家民营企业代表与市人才集团、市产融集团等国企负责人展开深度对话，共同探索协同发展新路径。

“民营企业缺高端人才、融资难，今天咱们就敞开聊怎么破题！”日前，在洛阳市国有企业和民营企业合作交流活动现场，近百家民营企业代表与市人才集团、市产融集团等国企负责人展开深度对话，共同探索协同发展新路径。

“千军易得，一将难求。在人才市场上，有很多优秀的人才往往处于‘被动求职’状态，很难被企业发掘。”活动一开始，市人才集团引聚中心经理朱薇薇便道出了企业“高端人才招聘”的痛点。

“我们给企业搭建的是‘全球人才立交桥’。”朱薇薇说，市人才集团凭借平台优势，通过链接政府有效资源，全面搭建“国内+海外”人才布局网络，拥有在库人数超20万的专业人才库，最大程度地满足企业用人需求。

面对融资难题，市产融集团高级业务经理李艺青以服务企业的案例现身说法：“洛阳某生物科技‘小巨人’企业着急还银行贷款，我们带着‘周转贷’方案上门，仅用1个工作日便完成500万元贷款的审批手续。”李艺青指着PPT说，“现在我们有小额贷款、融资租赁、融资担保等多种业务，就像‘金融百宝箱’，企业缺啥工具咱递啥。”

活动现场，国企代表轮番展示资源清单，民企代表则直接抛出发展诉求。“我们计划引进海外专家，但缺乏国际引才渠道”“新项目需要定制化融资方案”……

“国企把资源‘端’出来，民企把需求‘亮’出来，政府把服务‘跟’上来，这才是‘1+1>2’的洛阳解法。”市民营经济发展局相关负责人表示，下一步，将充分发挥国有企业示范引领带动作用，充分激发民营企业发展新质生产力的活力，进一步推动双方优势互补、协同发展，共同助力全市经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 田米杰)