以技术破壁垒、以品牌拓市场 洛阳外贸企业“破风”而行

颜色亮丽的宠物柜、精美的陶瓷餐具、型号多样的“三蹦子”……在近日举行的2025郑州跨境电商大会上，我市多家企业展位的展品受到国内外客商关注。面对复杂的外部环境，我市外贸企业以技术破壁垒、以品牌拓市场，畅通国内国际双循环，促进消费升级。

颜色亮丽的宠物柜、精美的陶瓷餐具、型号多样的“三蹦子”……在近日举行的2025郑州跨境电商大会上，我市多家企业展位的展品受到国内外客商关注。面对复杂的外部环境，我市外贸企业以技术破壁垒、以品牌拓市场，畅通国内国际双循环，促进消费升级。

“客户对我们的产品相当满意，不少订单已达成初步合作意向。”谈及参加2025郑州跨境电商大会的感受，河南钢美科技有限公司总经理肖瑞感慨地说。

作为洛阳跨境电商行业的老兵，钢美2019年开始试水跨境行业，2024年营业额接近1亿元。在亚马逊平台相关类目下，钢美的产品销量一直稳居前列。

而在前一段时间，这家企业承受了美国订单停滞、客户流失等重重压力。“年初的欧洲之行拿到了新订单，还发现了企业发展新赛道。”过去的两个月里，肖瑞赴南美、中东和中亚等地区开拓市场，收获了不少订单，开始进军宠物家具赛道。

传统的营销方式行不通，肖瑞一头扎进了短视频的世界里。短短一个月，推出了十几条年轻人喜欢的车间生产创意短视频。通过互联网短视频，打通新渠道，找到新客户，也为企业带来新订单。

一边是以技术破壁垒的快马加鞭，另一边是以品牌拓市场的转型升级。

带有印花的储物柜、年轻人放手办的“痛柜”、富有设计感的餐边柜……在2025郑州跨境电商大会现场，洛阳美诺斯办公家具有限公司的钢制产品已延伸至家庭生活的各个角落。

“任何行业都有成长周期，我们也曾遇到过发展瓶颈，市场蛋糕不够分，产品价格越‘卷’越低。”洛阳美诺斯办公家具有限公司总经理王宇航说，2018年，企业开始研制钢制家居用品，加速产品转型升级。

王宇航表示，企业专门组建研发团队，组织员工到家居卖场学习，从木制家具设计中汲取灵感，以月推百余个SKU(库存量单位)的速度在市场中抢占先机。

谈及外贸市场的复杂环境，王宇航坦言，尽管有一部分海外采购商在短期内曾持观望态度，但因为具备价格优势，公司的零售业务不降反增。今年以来，其亚马逊店铺销售额同比增长了四成到五成，产品供不应求。

在稳外贸的同时，美诺斯办公家具也在积极试水国内市场。随着国内品牌销售部门的成立，其自主品牌“佰卓”已在小红书、抖音等电商平台上架。

鸡蛋不能都放在一个篮里，洛企“出海”早已深谙此道。采访中记者发现，加快开拓更为广阔的新兴海外市场已成为洛企共识。

逐鹿外贸新“蓝海”，跑出高质量发展加速度。未来，我市还将积极搭建企业参加新兴国际市场展会的桥梁，利用展会扩大“朋友圈”；采购国际贸易大数据应用服务，精准拓展海外市场。此外，通过跨境电商网络推广、海外仓新模式新业态，打开C端市场，引导“出海”企业加快海外仓布局，提升专业化、规模化、智能化水平，让更多“洛阳造”走向世界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧）