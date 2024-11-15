从轴承“王牌”看专业人才培养

“人才是希望。推进产学研一体化，培养大批高素质人才，中国式现代化才能够真正实现。”5月19日下午，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察，对洛轴围绕洛阳“一厂一所一校一院”的轴承产学研合作模式给予肯定。

科技产业社区为人才提供了创新创业的沃土

“人才是希望。推进产学研一体化，培养大批高素质人才，中国式现代化才能够真正实现。”5月19日下午，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察，对洛轴围绕洛阳“一厂一所一校一院”的轴承产学研合作模式给予肯定。

作为工业机械的“关节”，轴承是驱动制造业发展的重要基础件。洛阳，是全国轴承行业发展的核心区域之一。而轴承产业能成为洛阳的工业“王牌”，其背后离不开一代又一代河南科技大学轴承专业学子的成长、传承与创新。

作为全国唯一的轴承本科专业，河科大轴承专业自1974年成立以来，已累计为全国轴承行业输送了5000多名优秀毕业生及专业技术人才，贡献了行业内超过七成的高级技术与管理人才。为何该校被誉为中国轴承行业的“黄埔军校”、轴承工业总工程师的“摇篮”？让我们从河科大“轴承人”的视角，探寻洛阳制造业高质量发展背后的人才支撑。

贯通培养破“瓶颈”：从“外出求学”到“自主培育”的跨越

洛阳市青年人才公寓

从神舟飞船翱翔寰宇到高铁轮轴风驰电掣，这些令国人自豪的大国重器背后，都离不开一种看似微小却承载千钧的关键部件——轴承。

“轴承虽小，却是一个系统工程，设计、工艺、检测样样精深。”河科大机电工程学院党委书记李聚波，这位从本科到硕士都在河科大机电工程学院求学、见证了轴承专业发展的“老人”，深知其中分量。

20世纪70年代，轴承作为装备制造业中的基础零部件，亟待选一所学校进行专门人才培养，当时的洛阳农机学院(河科大的前身)背靠洛阳轴承厂、洛阳轴研所等工厂、院所，成功开办轴承专业。

1999年，怀揣对机械工程的热爱，李聚波考入河科大(当时名为洛阳工学院)机电一体化专业。入学伊始，他就对轴承研究产生了浓厚兴趣，“虽然没能直接进入轴承专业，但我经常去旁听相关课程，主动学习轴承知识”。

2003年本科毕业后，李聚波选择留校攻读硕士学位，进一步深耕机械领域。然而，硕士毕业时，他面临一个现实的困境：“当时特别渴望能在洛阳继续读博，但那时河科大还没有设立相关博士点。”最终，他只能考取江苏大学的博士学位。这段经历让他切身体会到，一个完整的、贯通式的高层次人才培养体系对于专业深度发展的重要性。

这份遗憾，在2013年迎来了历史性转机——河科大轴承专业被国务院学位委员会批准招收博士学位研究生。自此，河科大轴承专业本、硕、博一体化贯通式人才培养体系正式确立，中国轴承领域最高层次的人才培养，终于能全阶段自主完成。

“以前，轴承行业更需要应用型人才，能够快速投入生产一线解决实际问题；但随着产业升级加速，对学术型人才的需求日益旺盛，需要他们在核心技术研发、前沿理论探索等方面取得突破。”李聚波说，河科大轴承专业博士点的设立，不仅实现了从应用型到学术型人才的全链条自主培养，精准对接了产业升级对高端研发人才的渴求，也为聚焦高铁、航天、风电等国家战略领域的高端轴承研发提供了坚实的专业平台。