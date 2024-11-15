“天下黄河洛阳美”主题摄影展开展

自即日起至7月初，“天下黄河洛阳美”主题摄影展巡展在市民之家举行。 自即日起至7月初，“天下黄河洛阳美”主题摄影展巡展在市民之家举行。此次摄影展深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面展示我市推动黄河保护法贯彻落实成效。 此次摄影展精选近期部分优秀作品，集中呈现了黄河洛阳段的壮丽风光、文化底蕴及生态治理成果。摄影展以影像为载体，展现了黄河洛阳段的独特魅力，彰显了市人大常委会在黄河保护中的责任担当，进一步擦亮了“天下黄河洛阳美”品牌，助力其成为洛阳文旅新名片。 市民之家站是本次巡展首站，展出地点位于市民之家2楼人大代表工作站附近，广大市民可免费参观。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 相兴娜)