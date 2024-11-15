汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设计师高庆辉：“打开”的博物馆 百姓的艺术殿堂

“汉魏洛阳故城遗址博物馆承袭汉魏都城‘建中立极’形制，这是一座‘打开’的博物馆，它和周边遗址公园景观相互交融，开放的空间设计理念，适合全年龄段人群参观游览和休闲娱乐，从而成为老百姓的艺术殿堂。”汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设计师、东南大学建筑设计研究院总建筑师、江苏省设计大师高庆辉教授介绍了博物馆设计中蕴含的巧思。

“汉魏洛阳故城遗址博物馆承袭汉魏都城‘建中立极’形制，这是一座‘打开’的博物馆，它和周边遗址公园景观相互交融，开放的空间设计理念，适合全年龄段人群参观游览和休闲娱乐，从而成为老百姓的艺术殿堂。”汉魏洛阳故城遗址博物馆项目总设计师、东南大学建筑设计研究院总建筑师、江苏省设计大师高庆辉教授介绍了博物馆设计中蕴含的巧思。

在设计理念创新方面，作为都城博物馆，汉魏洛阳故城遗址博物馆建筑传承“中”“和”思想，充分诠释洛阳作为十三朝古都和汉魏都城的内涵与气象。建筑的主色调偏黄色系，体现了根植中原黄土大地的文化内核。

博物馆在建设施工中引入了众多新技术和新理念。其注重自然通风采光，许多建材可以拆卸二次利用，充分体现了绿色低碳的环保理念。

在建筑一层的梁架制作上，采用创新的“木纹木模混凝土”制作工艺。用带有木纹的模板制作出一次成型带有木纹的混凝土，不仅大量减少二次装饰，而且生动再现了古代中国传统木构建筑的特色。

“考虑到博物馆位于遗址公园内，按照公园共享空间的开放性景观设计。游客不仅能进入博物馆参观，还能在博物馆外的公共空间，如拱桥、回廊、绿化设施等地休闲娱乐。”高庆辉说，博物馆设置多个出入口，一些建筑可以单独开放，比如游客中心，即便博物馆处于闭馆状态，也可以继续服务游客和市民。

博物馆本身也同时是一座“大游客中心”，由于其丰富的服务功能和辐射能力，可以为全年龄段群体提供服务保障。该中心具备餐饮、休闲娱乐等功能，能满足来博物馆参观群体的需求，还能兼顾白马寺和汉魏洛阳故城国家考古遗址公园等周边景区客流，让汉魏洛阳故城遗址博物馆成为带动周边文旅产业发展的新引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）