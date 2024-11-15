马金凤大剧院在洛阳职业技术学院揭牌

昨日，全国戏曲艺术传承与创新发展行业产教融合共同体年会暨“致敬经典·梨园春秋”——豫剧马派艺术扎根洛阳70年展演活动在洛阳职业技术学院举行。

昨日，全国戏曲艺术传承与创新发展行业产教融合共同体年会暨“致敬经典·梨园春秋”——豫剧马派艺术扎根洛阳70年展演活动在洛阳职业技术学院举行。

在活动现场，马金凤大剧院揭牌。该剧院是对马金凤先生艺术成就与人格魅力的致敬，也是马派艺术薪火相传的载体。洛阳职业技术学院将以此为契机，勇担传承弘扬马派艺术的时代重任，着力将马金凤大剧院打造成为戏曲艺术人才培养与交流展示的重要平台，共同保护好、传承好、传播好戏曲艺术这一中华文化瑰宝。

在活动现场，马金凤家属及弟子向洛阳职业技术学院马金凤戏曲艺术博物馆捐赠梅兰芳大师赠予马金凤先生的点翠凤冠等艺术珍品。

洛阳职业技术学院领导赵健、李保安参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉)