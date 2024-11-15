昨日，全市文明乡风建设交流会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于农村精神文明建设的重要指示精神，认真落实中央、省委和市委关于文明乡风建设的决策部署，对全市推动移风易俗建设文明乡风工作再部署再推进，凝心聚力推动文明乡风建设取得新成效。市委常委、宣传部部长徐超文参加。

昨日，全市文明乡风建设交流会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于农村精神文明建设的重要指示精神，认真落实中央、省委和市委关于文明乡风建设的决策部署，对全市推动移风易俗建设文明乡风工作再部署再推进，凝心聚力推动文明乡风建设取得新成效。市委常委、宣传部部长徐超文参加。

会议强调，乡风文明是乡村振兴的铸魂工程，移风易俗则是撬动文明乡风的关键支点。要深刻认识推进移风易俗建设文明乡风的重要性，强化思想政治引领，推动党的创新理论更加深入人心、社会主义核心价值观广泛践行。要坚持以文化人，抓好乡村优秀传统文化保护传承，因地制宜抓好移风易俗突出问题排查整治，尤其是文明殡葬宣传教育，开展群众喜闻乐见的文明实践活动，让向上向善的文明风气深入人心。要充分发挥基层文化阵地和“一约四会”作用，培育壮大“三自”组织队伍，全面激活群众内生动力，为乡村发展凝聚强大精神力量。

会上，市民政局、团市委交流了婚丧改革、婚恋交友相关工作经验，栾川县、洛宁县、孟津区和宜阳县香鹿山镇交流了移风易俗、家风建设、文明实践等方面的经验做法。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 古晓花)