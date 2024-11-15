全方位全周期保障人民健康 为推动高质量发展奠定坚实民生基础——访市卫生健康委党组书记、主任李金乐

“习近平总书记高度重视卫生健康工作，多次强调要把保障人民健康放在优先发展的战略位置。总书记在河南考察时进一步指出，要着力改善民生，更好凝聚服务群众，提高公共服务水平。这为我们做好卫生健康工作指明了方向、提供了根本遵循。”近日，市卫生健康委党组书记、主任李金乐在接受洛报融媒记者专访时说。

“习近平总书记高度重视卫生健康工作，多次强调要把保障人民健康放在优先发展的战略位置。总书记在河南考察时进一步指出，要着力改善民生，更好凝聚服务群众，提高公共服务水平。这为我们做好卫生健康工作指明了方向、提供了根本遵循。”近日，市卫生健康委党组书记、主任李金乐在接受洛报融媒记者专访时说。

李金乐表示，全市卫生健康系统将认真学习好、领会好、贯彻好习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，特别是在河南考察时的重要讲话精神，坚持以人民健康为中心，对正在谋划和推动的工作进行再对照、再审视，遵照总书记“更好凝聚服务群众”的具体要求，立足部门职责，汇聚群众力量，着力构建全社会、全周期健康服务链条，以防促健、以优促治、以改促效，推动“治已病”向“治未病”转变，全面提升全民健康水平。

筑牢预防堤坝，让群众“少生病”。加大健康科普宣传力度。创新“宝藏医生”“中医有绝招”等特色品牌，用群众喜闻乐见、通俗易懂的方式普及健康知识，营造人人关注健康、人人是健康第一责任人的良好氛围。促进健体融合发展。引导群众特别是少年儿童加强健身运动，从小强健体魄，在科学锻炼中增强体质、防御疾病，从“被动医疗”转向“主动健康”。加强疾病监测预警。完善覆盖城乡的疾病监测网络，不断增强疾病预防控制的科学性、精准性和时效性。做好“一老一小”服务保障。实施老年“六健”行动，让老年人拥有更加健康、更为舒心的晚年生活。开展儿童健康“五小”行动，为儿童健康成长保驾护航。

提升诊疗能力，让群众“看好病”。打造区域医疗高地。建强呼吸、中医(脑病)国家区域医疗中心，深化与广妇儿等医疗机构的合作交流，运行好省级区域医疗中心，争创更多国家级、省级临床重点(特色)专科，全面提升疑难、危重、复杂疾病诊疗能力。健全分级诊疗体系。围绕抓基层、强基础、固根本，推动优质医疗资源下沉，促进市级资源向县级延伸、市县两级资源向基层延伸、诊疗服务向数字延伸，加快实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医秩序。发挥中医药特色优势。擦亮“国家中医(脑病)区域医疗中心、洛阳正骨、河洛推拿”三张名片，积极培育一批特色鲜明、疗效显著的中医重点专科。

改革优化服务，让群众“不怕病”。推进医药卫生体制改革。遴选2到3个市属医院和3到4个县区率先试点攻坚，推动三明医改经验在全市落地见效，让更多改革成效普惠于民。完善便民就医服务。推进公立医疗机构免除门诊预交金、“血费减免一次都不跑”等惠民政策，优化诊疗流程，让群众少跑腿、少等待。构建和谐医患关系。专项整改突出问题，加强人文关怀，打造有温度的医院、有温情的医护，不断提升群众就医体验，促使形成“没病预防、有病就医”的踏实感。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张雨萌）