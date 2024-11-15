民警集中办理身份证 送证上门助企发展

连日来，市公安局涧西分局天津路派出所针对身份证换证高峰，为辖区企业员工开通办证“绿色通道”。该所梳理近期办证“流量图”，精准利用13时至15时办证低峰时段，组织企业职工统一办理，并提供上门送证服务，最大限度减少对职工个人和企业生产的影响，助力企业发展。

连日来，市公安局涧西分局天津路派出所针对身份证换证高峰，为辖区企业员工开通办证“绿色通道”。该所梳理近期办证“流量图”，精准利用13时至15时办证低峰时段，组织企业职工统一办理，并提供上门送证服务，最大限度减少对职工个人和企业生产的影响，助力企业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱景汉 宋健 摄）