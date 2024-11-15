民警集中办理身份证 送证上门助企发展

连日来，市公安局涧西分局天津路派出所针对身份证换证高峰，为辖区企业员工开通办证“绿色通道”。该所梳理近期办证“流量图”，精准利用13时至15时办证低峰时段，组织企业职工统一办理，并提供上门送证服务，最大限度减少对职工个人和企业生产的影响，助力企业发展。
连日来，市公安局涧西分局天津路派出所针对身份证换证高峰，为辖区企业员工开通办证“绿色通道”。该所梳理近期办证“流量图”，精准利用13时至15时办证低峰时段，组织企业职工统一办理，并提供上门送证服务，最大限度减少对职工个人和企业生产的影响，助力企业发展。
连日来，市公安局涧西分局天津路派出所针对身份证换证高峰，为辖区企业员工开通办证“绿色通道”。该所梳理近期办证“流量图”，精准利用13时至15时办证低峰时段，组织企业职工统一办理，并提供上门送证服务，最大限度减少对职工个人和企业生产的影响，助力企业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱景汉 宋健 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605