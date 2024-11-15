牢记嘱托 感恩奋进 以重振重塑谱写现代化涧西建设新篇章——访涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为我们做好今后各项工作提供了根本遵循、注入了强大动力。”近日，涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰在接受洛报融媒记者专访时说。

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为我们做好今后各项工作提供了根本遵循、注入了强大动力。”近日，涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰在接受洛报融媒记者专访时说。

谢峰表示，新时代新征程，将深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，聚焦“两高四着力”，持续抓好市委“三项重点工作”，锚定“重振涧西区、重塑高新区”总目标，坚持“产业兴区、创新引领”总策略，持续开展“八大提升行动”，加快推进高质量发展和高效能治理，为谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出涧西贡献。

聚焦科技和产业融合创新强根基。锚定制造业高质量发展主攻方向，大力实施科技创新“四大倍增”行动和产业发展“三大培育”行动，深入推进科技创新和产业创新融合发展，焕新赋能传统产业、大力培育新兴产业、前瞻布局未来产业，加快构建“3+1+2”现代化产业体系。强化重大项目牵引，推进中航光电高端互连科技产业社区、中科慧远标准化厂房、视微影像高端眼科诊断设备生产基地等项目尽快投产。围绕中信重工、一拖等头部链主企业，聚焦光电元器件、先进农机装备、集成电路和智能传感器等优势产业链，动态完善招商图谱和路线图，在延链补链强链上攻坚突破，做大风口产业链群。

大抓城乡融合发展促乡村振兴。聚焦城乡融合、集中连片，坚持联促联建，大力发展“近郊特色种植、城市宿集休闲、城市产业配套承接”三大集中连片示范区，着力打造城郊型乡村振兴样板；聚焦城市所需、乡村所能，用好“城市合伙人”模式，积极发展特色种植、城郊微度假等特色产业，推动富民产业提质增效；聚焦城市标准、乡村形态，完善城乡基础设施一体化建设体制机制，推动教育、医疗等优质资源向乡村延伸，实现乡村建设提档升级、基层治理务实高效。

注重保护传承推动文旅融合发展。坚持规划引领，一体推进上海市场、广州市场等文商旅特色街区提质改造和业态更新，创新消费模式，营造特色消费新场景。打好“工业遗产牌”，深挖红色工业文化内涵，找准文化与经济、传承与创新的契合点，推进工业文化遗产传承保护活化利用，打造具有明显涧西辨识度的特色文化IP和文旅产业。

坚持党建引领推进社会高效能治理。全面加强党的领导，扎实推进新兴领域“两个覆盖”，深化“五基四化”建设，突出抓基层、强基础、固根本，全面推行“党建+网格+大数据”模式，建强用好“1+2+N”网格治理队伍，坚持德治与法治相结合，不断整治形式主义为基层减负，着力构建共建共治共享的社会治理格局。

强化作风建设砥砺干事创业担当。突出问题导向，深化标本兼治，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持学查改一体推进、党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，把深化学习、问题查摆、问题整改和从严要求贯穿始终，着力抓好突出作风问题治理，确保学有质量、查有力度、改有成效，切实把学习教育成果转化为推动涧西高质量发展的实际成效。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 张博）